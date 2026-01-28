國共論壇確定重啟 鄭麗文喊「美國是恩人、大陸是親人」：絕不骨肉相殘

國民黨與共產黨今（28）日同步宣布，2月初將在北京舉行兩黨智庫「兩岸交流合作前瞻論壇」交流。國民黨主席鄭麗文今日下午在中常會上表示，美國曾是我們的恩人，但中國大陸是我們的親人，中華民國從二戰到戰後的台灣，絕對不會忘記美國的情誼，但也絕對做不出骨肉相殘的事，所以不需要在美中之間選擇。

​鄭麗文強調，兩黨智庫論壇是跨出成功的第一步，接下來還會延續、擴大國共平台，要為台海和平穩定盡一份心力。

鄭麗文今日在中常會上發表長達26分鐘的談話，她指出，在台海局勢兵兇戰危、全世界高度關注下，國民黨願意在兩岸敵意螺旋不斷上升之時，開闢一條不一樣選擇的道路，為兩岸和解融冰，絕不做區域的麻煩製造者，也不讓台灣淪為地緣政治的籌碼，台灣會積極扮演和平的締造者，國共平台交流停了9年，今天的中國大陸和台灣，在重大科技上已經有了獨步全球的實力，面對氣候變遷防災因應、能源問題等人類共同的挑戰，都需要最進步的科技，兩岸願意交流互相學習，甚至未來合作。

鄭麗文說，這次主軸訂為兩岸交流合作前瞻論壇，感謝對岸國台辦在短時間內，安排重啟國共論壇、兩黨智庫對接，鄭麗文說，畢竟國民黨只是在野黨，外界之所以重視國民黨啟動的平台，是因為如果有高層的意志，很多事情會迎刃而解，國民黨才希望為兩岸搭起溝通、超越的橋樑，無奈執政黨從頭到尾抱持極盡破壞之能事，媒體造謠供應鏈每天都在編造門票說、條件說。鄭強調，除九二共識、反對台獨，沒有任何條件交換，因為根本不需要，從前國民黨主席連戰到前總統馬英九，從來不需要任何條件交換。

鄭麗文指出，有個朋友向她提到，「美國曾經是我們的恩人，但大陸是我們的親人」，中華民國從二戰到戰後的台灣，絕對不會忘記美國的情誼，但也絕對做不出骨肉相殘的事，台灣不需要在美中之間選擇，希望兩岸和解能帶來美中和解與合作。

至於鄭習會的可能性，鄭麗文則說，一旦拍板定案，一定第一時間開記者會說明內容，不需要猜測、編故事；英國首相施凱爾正踏上中國大陸進行國是訪問，提到「不需要在美中之間選邊站」，台灣也如此，國民黨只為人民，不分黨派，因為戰爭不分藍綠，都要面對毀滅與死亡，和平也不分藍綠，都會有繁榮與發展，希望民進黨不要再把國民黨當死敵。

