國共論壇聚焦多領域 綠委憂恐製造破口

[NOWnews今日新聞] 國共論壇睽違9年重啟，今（3）日將於北京登場，針對精密儀器，醫療及能源等領域進行交流，外界質疑恐對國家安全、產業經貿、對台統戰產生疑慮。對此綠委王定宇今（3）日分析恐產生三大疑慮，包括國家安全、把台灣經濟供應鏈再次鎖進中國，最後則是製造破口，讓中共對台灣對待區分成「親中共」跟「不親共」逐一擊破，而反民主親獨裁不僅違反世界潮流，也違反台灣國家利益，國家應該要免除這樣子的傷害跟破壞。

王定宇表示，這次國民黨跑去北京跟中國共產黨進行國共論壇，隨行還帶著台灣的精密儀器、醫療，還有能源相關的業者同行，但要了解的是，在中國共產黨設定的國共論壇裡面，這不是一個經濟的場域，這純粹就是一個中共設定好議程的政治場域。

王定宇說，國民黨把台灣的精密儀器、醫療跟能源業者帶到這個場域，會產生幾個很大的疑慮。首先是有關國家安全的疑慮。這幾個行業都牽涉軍事裝備、精密校正與衛星等，台灣跟中國如果是正常的經貿往來，那經濟上的互動無可厚非。但是由國民黨帶著相關業者進到中國共產黨設定的政治場域。

王定宇說明，這些精密儀器、醫療跟能源相關的業者在這個場域中，不管是技術、know how或跟其他各國的合作，都會產生國家安全上無法掌握的隱患。

第二點則是有關拚經濟跟國際貿易，王定宇說明，當全世界自由民主國家，特別是台灣的主要市場，美國或歐洲都在建立「非紅供應鏈」。希望去除中國在供應鏈裡，不論是資本、技術、零組件的因素。而國民黨卻帶著台灣這些重要的產業業者前進北京，進到中國共產黨的場域裡面，這簡直是在國際經濟上逆潮流的做法，企圖要把台灣的經濟供應鏈再一次鎖進中國。

王定宇說，對照這幾年的經濟發展，台灣對中國經貿的依賴越低，對中國的投資越低，台灣整體經濟的表現就越好。而國民黨這種帶著業者前進北京，進到中國共產黨設定的場域呢，無疑是拚經濟的逆流，對台灣在自由民主國際市場上不是一件好事。

第三，王定宇表示，當國民黨帶著台灣業者進到北京這場域，那就製造了一個破口，讓中共可以對台灣的對待，區分成「親中共」跟「不親共」來逐一擊破。那國民黨這樣做，無疑是打開國家的破口，讓中共可以在裡面上下其手，對台灣來講只有壞處沒有好處。

王定宇說，因此鄭麗文主導的國民黨，再一次啟動國共論壇。從過去的歷史經驗來看，國共每次對談，不管是和談或者簽什麼協議，倒大楣的都是國民黨，付出代價的都是中華民國。這一次鄭麗文走的路線是反美親中，反民主親獨裁，又把台灣的產業呢要鎖進對美關稅超過47%的中國。

最後王定宇表示，在台灣，不管著重國際經貿經濟或自由民主理念，其實都應該表達相當的擔憂哈。國民黨這樣做法，不僅違反世界潮流，也違反台灣的國家利益，那國民黨內部不知道還有沒有清醒的人，國人不能仰賴國民黨內部還有人想要救這個政黨，倒是國家應該要免除這樣子的傷害跟破壞，因為付出代價的將是全體國人利益。

