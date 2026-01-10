國共論壇聚焦議題曝光 鄭麗文：有進度公開報告

鄭麗文表示國共論壇相關進度只要有具體結論，一定會在第一時間，舉行記者會公開報告，不會秘密進行。（圖：國民黨文傳會提供）

國共論壇傳出1月底登場，國民黨主席鄭麗文今天（10日）下午說明，與對岸對話暢通，盼積極推展交流活動，相關進度只要有具體結論，一定會在第一時間，舉行記者會公開報告，不會秘密進行，大家不需要揣測編故事。

鄭麗文表示，就任以來感受兩岸的交流跟對話溝通非常暢通，也感受對岸釋出了誠意跟善意，希望兩岸開始積極推展交流，目前智庫一直做功課，希望未來也能夠跟對岸最先進單位交流，一切都在積極準備。

鄭麗文希望能夠討論很多重要的前瞻性議題，包括氣候變遷、少子化、老齡化，社會防災、節能減碳、能源政策等。台灣是一個太平洋的島嶼，對於氣候變遷首當其衝，少子化、老年化等大健康議題，也是兩岸共同關心的，另外能源問題，在台灣一直深受其苦，如何能夠找到最乾淨、最便宜、最進步、最安全的能源？青年、婦女議題也是兩岸重視的，希望未來能夠互相了解對話，共同提出最新的解決方案，造福兩岸社會。

鄭麗文指出，兩岸交流受阻，旅遊觀光業受到嚴重打擊，台商在中國大陸希望能夠得到國民黨的協助，國民黨非常願意為民喉舌，這些都是努力的目標。