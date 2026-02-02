國共論壇與宋濤.王滬寧見面？ 蕭旭岑：客隨主便

台北市 / 綜合報導

國民黨副主席蕭旭岑今率團赴中，扺達中國時國台辦聯絡局局長楊毅接機外，晚上將參加國台辦晚宴。是否與國台辦主任宋濤會面，對此蕭旭岑沒有正面回應，僅強調客隨主便，尊重安排。

一早現身桃園國際機場，國民黨副主席蕭旭岑偕同國政基金會副董事長李鴻源，率領團隊出發前往中國北京，參與兩岸交流合作前瞻論壇，國民黨副主席蕭旭岑說：「(您打算會見哪些中國政府官員)，去北京訪問嘛，所以我們客隨主便，我們尊重主人的安排。」

會見誰蕭旭岑先賣關子，不過停辦9年的國共論壇再度重啟，這回赴中備受禮遇，11點11分左右降落北京首都機場，由中國國台辦聯絡局局長楊毅接機，走快速出關參加歡迎午宴，到了晚上還會出席國台辦舉行的晚宴，也可能會見到國台辦主任宋濤。

只是赴中當天國防部再曝光直到2月2日，早上6點為止24小時之內，偵獲共艦6艘持續在台海周邊活動，更有網路媒體指稱，有中方知情人士透露，北京希望藉由蕭旭岑等國民黨高層和學者的到訪，進一步蒐集台灣政壇選情，提供特定陣營或政黨所需協助及資源，以及在野黨是否能對軍購條例阻擋到底，以貫徹中共在未來對台海的「戰略威懾」成效。

立委(民)吳思瑤說：「連十次擋下軍購條例，而馬上就可以讓國共論壇來上路，這不是自證其罪。」國民黨副主席蕭旭岑說：「我們這次都是專業的一個領域(交流)，包含各專家學者，中國國民黨要當兩岸和平的締造者。」

台海情勢緊張氛圍下國民黨率團出訪中共，會見層級是否會拉高到中共中央政治局常委王滬寧，進一步為鄭習會鋪路，一舉一動都成為關注焦點。

