國共論壇落幕 學者示警：意圖塑造台灣問題可交易已危及民主、國安

東海大學中國大陸暨區域發展研究中心今（2/6）舉辦《從國共論壇到鄭習會：中國操作台灣民意的戰略》座談會。與會學者一致指出，甫落幕的國共論壇，並非單純的兩岸交流，而是中國在川習會前，針對美國所進行的戰略性政治操作，意在塑造「台灣民意正在轉向、台灣問題可以被處理與交易」的錯覺。學者強調，這種操作試圖將軍購、關稅等原屬制度決定的民主核心議題，重新框架為可談判、可交換的政治籌碼，已對台灣民主制度、國家安全與既有國際秩序構成挑戰。

東海大學陸研中心主任林子立指出，中國對台目標始終是「統一」，差別僅在於手段；國民黨的核心關切在於「執政」，但若為取得政權而以台灣主權作為交換，其代價是台灣社會無法承受的風險。

林子立指出，歐美企業撤離中國，台商也同步外移，台灣在全球供應鏈重組中受益；台美談判更讓傳統產業獲得與日韓相當的市場機會，他警告，若再度「西進中國」，不僅經濟誘因有限，資金與技術更可能遭逆向工程吸收。

國防安全研究院研究員沈明室表示，「國共智庫論壇」的真正核心在為「鄭習會」鋪路，並透過操作台灣民意與「九二共識」話術弱化常識判斷；同時，國防預算不應被綁入政黨博弈，若特別預算與年度國防預算持續遭拖延，將削弱台灣自我防衛與對美信任，甚至引發美方在軍售與關稅上的政策反應，影響整體國安與嚇阻能力。

中正大學政治學系教授蔡榮祥說，國共智庫論壇所謂「兩岸同屬一中」、「九二共識」的論述，目的在於將台灣重新框架為中國內部問題，削弱國際介入的正當性。

蔡榮祥強調，九二共識本質上是事後建構的政治話術，真正效果是讓台灣逐步被描述為「內戰狀態」，進而排除外部安全支持。他警告，將強化國防、深化與美國合作污名化為「挑釁」或「賣台」，同時將對中讓利包裝為「愛台」，是一種顛倒加害與被害關係的敘事操作。

東海大學陸研中心前副執行長洪浦釗指出，甫落幕的國共論壇，其真正受眾並非台灣社會，而是美國。中國的核心目的，在於提前為四月可能登場的川習會鋪陳對台敘事，試圖向美方展示「台灣民意正在轉向、兩岸問題可以被處理與交易」。

洪浦釗分析，透過將軍購、關稅與供應鏈安全包裝為「可談判的政治籌碼」，中國意圖弱化台灣民主授權在美國對台政策中的正當性，使台灣被重新定位為美中談判中的可變數。他指出，這並非台灣社會真實選擇，而是中國在威權體制與川習會壓力下，必須展現「對台有掌控力」的政治表演。

洪浦釗強調，問題不僅是政黨競爭，而是中國藉此分化台灣內部、動搖民主制度與國家利益的結構性挑戰，台灣必須高度警惕。

