國共論壇落幕 綠批為紅色供應鏈開大門 藍稱交流助化解歧見

國、共智庫論壇3日在北京落幕，雙方提出5個面向、15項共同意見。對此，民進黨立委陳培瑜今天(4日)表示，這不只是幫紅色供應鏈開大門，未來藍、白更可能會提出相關修法及繼續阻擋預算審查。國民黨立委謝龍介則認為兩岸擴大交流就是要化解歧見，避免擦槍走火。

國、共兩黨智庫3日在中國北京舉行「兩岸交流合作前瞻論壇」，雙方除共同提到「堅持九二共識」、「反對台獨」，並在論壇總結提出5個面向、15項共同意見，包含推動恢復兩岸人員往來正常化、加強兩岸新興產業領域合作、探索兩岸醫療康養合作新路徑、深化兩岸環保領域交流合作、強化兩岸防災減災合作等。

對此，國民黨立委謝龍介表示，交流就是希望兩岸能夠和平穩定，只要兩岸和平發展，任何方式他都支持。謝龍介：『(原音)在這邊也再度呼籲賴總統、也鼓勵賴總統、也支持賴總統跟北京(中共總書記)習近平對話；兩岸由執政黨能夠對話溝通那更好，執政黨不做，當然在野黨會先去交流，擴大交流就是化解歧見，避免擦槍走火。』

民進黨立委陳培瑜則說，看得出國民黨非常認真配合中國演出，相關敘事論述都跟中國一致。對於國、共智庫論壇總結提出5個面向、15項共同意見，陳培瑜認為這不只是幫紅色供應鏈開大門，未來藍、白更可能提出相關修法及繼續阻擋預算審查。陳培瑜：『(原音)現在看起來只是協議，可是協議後續會變成藍、白想要的法案，藍、白想要的擋預算，藍、白想要的操控輿論，這才是最危險、最可怕的事情。所以我必須要說，在之前的第一個會期，我們看到所有國民黨召委跟著傅崐萁到中國去，然後回來之後就開始修國會擴權法案，這都已經被宣判違憲了。』

民進黨立委王定宇也說，國、共智庫論壇並非經濟場域，而是中共設定議程的政治場域，國民黨此次率領精密儀器、醫療與能源業者赴中參加論壇，可能導致國安疑慮，也再度把台灣經濟供應鏈鎖進中國，甚至因此製造破口，讓中共可以把台灣區分成「親中共」、「不親中共」進行差別待遇、各個擊破，對台灣而言只有壞處、沒有好處。(編輯：沈鎮江)