國共論壇蕭旭岑喊兩岸合作 邱垂正：藍執意迎合中共

國共論壇今天（3日）在北京正式登場，出發前，國民黨副主席蕭旭岑說客隨主便，開幕式上，卻和國台辦主任宋濤一搭一唱，蕭旭岑喊話，兩岸合作，賺世界的錢，宋濤高唱做統一參與者，兩岸團圓未來可期！陸委會主委邱垂正聽不下去，開轟面對中國打壓，藍營竟執意迎合中共。





總統府召開記者會談台美談判 時間點正好和國共論壇同天 賴清德表示目的非要較勁









國民黨副主席蕭旭岑：「堅持九二共識，反對台獨。」

國民黨副主席蕭旭岑，出席國共論壇，開幕式和國台辦主任宋濤，輪番上台致詞，還公開喊話，兩岸合作。

國民黨副主席蕭旭岑：「我們應該要兩岸合作，賺世界的錢，不要兩岸對立，讓其他外國漁翁得利，來掏空台灣。」

中國國台辦主任宋濤：「國共兩黨，對於推動兩岸關係的和平發展，守護中華民族共同家園，肩負著不可推卸的責任。」

國共一搭一唱，渾然忘我！出發前說的客隨主便，變成琴瑟和鳴，讓陸委會不以為然。

陸委會主委邱垂正：「近年來中國大陸對台灣複合性施壓，國民黨也無視兩岸關係，更加嚴峻，仍然執意迎合中共。」





國民黨副主席蕭旭岑在國共論壇致詞 台上喊話要兩岸合作、賺世界的錢









就在國共論壇登場日，總統府同天上午召開記者會，談論台美談判結果，也讓外界解讀，美台民主陣營與國共結盟較勁？

總統賴清德：「這不是刻意跟國民黨，他們前往中國所進行的計畫（較勁），我們並不是這個目的，但剛剛好可以讓國人做一個對比，到底我們要繼續，攜手美國日本歐洲友盟國家，走向世界，還是要再度鎖進中國，去推動所謂的二次西進。」

記者vs.國民黨主席鄭麗文：「（走向國際跟二次西進），（人民會選擇哪一個？）。」





國民黨主席鄭麗文日前接受國際媒體專訪透露將規劃上半年前往中國不排除展開鄭習會 但面對媒體提問她隻字未回









出席台北書展的國民黨主席鄭麗文，面對提問，隻字不回，日前接受國際媒體專訪的她，稱兩岸和平統一言之過早，但也透露將規劃在上半年前往中國，不排除展開鄭習會。藍營積極把台灣鎖進中國，與賴政府堅持民主走向世界，形成強烈對比！

