國共論壇衝擊藍營選情？ 王金平：黨中央應有詳細評估

國民黨最高顧問王金平回應國共論壇。（圖：「中華中道領導文化總會」官網）

國民黨主席鄭麗文上任後，積極推動兩岸對話與互信重建，也表達訪問中國大陸的意願，外界關注，是否促成「鄭習會」。傳出停辦多年的國共論壇，將於今年春節前恢復舉行，由副主席蕭旭岑帶隊。國民黨最高顧問王金平今天（9日）被問到這樣的作法，是否會衝擊國民黨2026艱困選區的選情？王金平認為「黨中央一定有經過詳細評估。」

王金平直言，黨內一定有經過詳細的評估，所以認為對兩岸情勢緩解有一定幫助。對於選情應該也是有所助益才對。至於是否知情國共論壇即將重新恢復舉行，且時間就訂在春節前1月27日至29日舉辦？王金平則說，沒有參與黨務，不太清楚。

另外國民黨發言人牛煦庭今天受訪透露，兩岸事務會交由副主席蕭旭岑及張榮恭來主導，不過他也認為若國共論壇可以重新召開，也是讓兩黨之間有對話管道，希望大家可以用比較開放的心態來看待，而且建立對話管道也就是降低風險的一種作法。