國共論壇談什麼？鄭麗文認了「這些議題」可合作 綠營怒：弱化國防

在國民黨主席鄭麗文推動下，自2016年後持續停辦的「國共論壇」，傳出將於1月底「復活」，引發政壇熱議。鄭麗文今（10）日受訪時稱，她當黨主席後，就一直推動台灣與中國之間對話、和解、 融冰、交流，希望能為和平開出一條新道路。她接著又說，自就任以來，與對岸的交流與對話溝通都很順暢，也感受到誠意與善意。鄭麗文另還承諾，未來所有活動進度、包括大家關注的「鄭習會」，只要有具體結論，都一定向社會公開說明。

鄭麗文說明，目前的溝通進度，主要聚焦於眾多「前瞻性議題」，例如，無論是對兩岸關係、甚至國際社會和人類社會，都念茲在茲的零碳社會、氣候變遷、節能減碳、防災等，都是重要的溝通議題，也對台灣和中國很重要。鄭麗文說，台灣方面擁有非常專業的團隊，且我國作為一個太平洋島國，對氣候變遷更是首當其衝；所以，這也是雙方共同關注的議題。

另外，鄭麗文也提到，兩邊都有少子化、老年化等問題，所以兩岸也會共同關注健康議題；以及，如何與AI結合、怎麼讓少子化及老人化問題，透過社會福利制度應對，雙方同樣能互相學習、互相交流。另外，鄭麗文又提到，台灣也深受能源議題所苦，如何找到最乾淨、最便宜、最進步、最安全的能源，也是希望透過交流相關議題，獲得前瞻性觀點。

鄭麗文稱，智庫已對此積極做準備、正在做功課，也希望未來，能與中國最進步、最先進的單位進行交流。她還稱，雙方都很重視青年交流、婦女交流等，盼能繼續透過各族群互相了解、彼此對話，尋求更多合作可能、並共同提出最新的解決方案，以造福兩岸社會。

國民黨主席鄭麗文。（圖／民視新聞資料照）

另外，鄭麗文還說，希望藉由溝通，解決許多台灣人常遇到的問題：例如，相關產品能否透過綠色通道銷往中國？以及，因兩岸交流受阻，所以我方的旅遊觀光業遭逢慘重打擊；還有台商在中國可能遇到的種種問題，都希望得到國民黨協助。她因此強調說，「我們非常願意為民喉舌、為各種產業代言及溝通，以爭取更好待遇，這些都是努力目標」。

另一方面，雖然鄭麗文將國共論壇、以及雙方合作的可能性，都講得相當美好，但在國內，卻還是引發廣大爭議與質疑。民進黨更直接怒問，國民黨到底拿了什麼東西，與中共交換「國共論壇」門票？綠營認為，此舉恐怕是為之後「鄭習會」鋪路，因此不禁令人好奇，繼之前傳出「鄭習會的三張門票」後，這次藍營又要拿什麼交換國共論壇門票？

民進黨推論，第一張門票，就是讓立委翁曉玲擔任召委、藍白聯手6次阻擋「國防特別預算條例」付委審查。綠營怒轟，攸關國軍戰力、台灣安全的8年1.25兆國防特別預算，竟連「審查的機會都沒有」。第二張門票，則由立委陳玉珍推動「離島建設條例」修法，想開放中國產品、跳過中央審查，直接進入離島「洗產地」；即使眾多公民團體、學者專家示警，藍營依然堅持將法案逕付二讀，不給討論，就想強行表決通過。

民進黨質疑，擋軍購、開後門，難道就是藍營交換國共論壇門票的籌碼？綠營繼續追問，更別提藍營近兩年在國會，不斷強推許多毀憲、貪污法案，意圖拆除台灣安全防線、弱化政府治理能力；種種行徑，難道也都是為了向中共示好，交換對話機會嗎？

