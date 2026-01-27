國共論壇轉智庫交流！2月2日北京登場 蕭旭岑率隊、宋濤出席晚宴

停擺9年的「國共論壇」即將再次重啟，先前傳出要在1月底舉行，後來延至2月2日至4日舉辦，將由國民黨副主席蕭旭岑帶隊，論壇定位為「智庫交流」。國民黨智庫方面，將由副董事長李鴻源出席，預計2日的晚宴，國台辦主任宋濤也會出席。

國民黨副主席蕭旭岑。（資料照／中天新聞）

國民黨主席鄭麗文日前拜會前總統馬英九之後，將活動定調為「第一次智庫交流論壇」。本次國共論壇定位在「論壇交流」，團隊將於下週一（2日）前往北京，停留3天，參與座談和實務參訪互動，議題設定在非政治領域，內容包括觀光、醫療、能源、AI等產業。

此趟除了蕭旭岑和李鴻源之外，主席辦公室特別顧問李德維，也將以商總兩岸小組副召集人的身分同行，其中預計2日的晚宴，國台辦主任宋濤也會出席，至於外傳的智庫執行長張顯耀，這次並未隨行。

國民黨智庫副董事長李鴻源。（資料照／中天新聞）

蕭旭岑昨（26）日在接受專訪時強調，國民黨此趟到大陸訪問，與軍購毫無關係，國民黨也不用任何條件或門票，只要認同中華民國憲法是一中憲法，認同兩岸關係不是兩國關係，就可以訪問大陸，這是常識。

國台辦主任宋濤。（圖／微博）

蕭旭岑還提到，這麼多年來歷任主席包括連戰、馬英九、朱立倫、洪秀柱等人都去過，請問哪一次和軍購有關係？外界若要硬是把軍購和國民黨訪問大陸扯在一起，這是非常惡意的連結。

