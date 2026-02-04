國共論壇達成15項意見 中國文旅部：近期恢復上海民眾赴金門馬祖旅遊

中國文旅部今日就宣布將於近期正式恢復上海居民赴金門、馬祖旅遊。（本刊資料照）

「國共智庫論壇」昨日達成15項共同意見，包含推動恢復兩岸人員往來正常化、加強兩岸新興產業領域合作、強化兩岸防災減災合作等。對此，中國文旅部今日就宣布將於近期正式恢復上海居民赴金門、馬祖旅遊。

中國文旅部今（4日）釋出最新消息，「為進一步促進兩岸人員往來正常化和各領域交流常態化，回應台灣民眾和旅遊業界熱切期盼，增進兩岸同胞利益福祉，大陸方面將於近期恢復上海居民赴金門、馬祖旅遊。目前各項工作正積極籌備中，希望兩岸旅遊業界加強溝通對接，為大陸居民赴金門、馬祖旅遊提供優質服務與產品。」

中國國民黨國政研究基金會與中共中央台辦海峽兩岸關係研究中心昨（3日）共同主辦的國共兩黨智庫「兩岸交流合作前瞻論壇」於北京順利落幕。國民黨派出的代表包含國民黨副主席蕭旭岑及國民黨智庫副董事長李鴻源，中方代表則有國台辦主任宋濤。

國共智庫達成15項共同意見，包含推動解除民進黨對兩岸人員往來的人為限制、盡快全面恢復兩岸海空客運直航正常化、深化兩岸觀光旅遊交流合作、推動兩岸企業、研究機構、行業組織加強交流、支持兩岸企業進行產業鏈綠色升級，以及「加強互利，共同打造『人工智能結合製造』指標項目」。

15項意見還包含，推動兩岸醫療衛生界交流合作、整合兩岸中醫藥資源與技術、深化兩岸康養交流合作、支持兩岸在環保領域開展標準共通研究、支持兩岸在碳市場等領域加強溝通交流，以及「支持兩岸企業、研究機構、民間組織等在清潔能源、生態修復、固廢資源化利用等領域加強交流協作」。

最後為深化兩岸防災減災專業交流合作、促進兩岸減災人才與產業融合、聯合開展防災減災兩岸共同標準研究。陸委會昨晚迅速發聲，直指當前兩岸關係的癥結，在於中共持續對台步步進逼、敵意有增無減，如軍機艦擾台、跨境鎮壓等極限施壓，而所謂「共同意見」，誆稱要推動解除我政府對兩岸人員往來的人為限制等，這根本是倒果為因，政府絕不會接受。

