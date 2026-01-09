國共論壇重啟？綠委質疑擋軍購換門票 藍指對話可降低風險

國民黨傳出將於農曆年前重啟「國共論壇」，預計由副主席蕭旭岑率團赴中，遭質疑是為「鄭習會」試水溫。民進黨立委吳思瑤批評，國民黨是否以不斷阻擋軍購預算審查，向中共繳了「頭期款」，取得「國共論壇」門票，後續恐有更大筆的「賣台交易」；國民黨立委牛煦庭則說，建立對話管道是降低風險的做法，希望大家給予祝福，國民黨也會堅守立場。

有媒體報導指出，國民黨主席鄭麗文上任首度舉行的「國共論壇」規劃於農曆過年前舉行，將由副主席蕭旭岑率團前往北京，外界視為這是為鄭麗文訪問中國並與中共中央總書記習近平舉行「鄭習會」試水溫。

對此，民進黨政策會執行長、立委吳思瑤9日在立法院受訪時批評，國民黨這段期間不顧民生、不在立法院審查預算、不與民意對話，卻忙於頻繁在兩岸之間穿梭，與中國共黨黨對話，目的就是為了促成所謂的「國共論壇」。她質疑國民黨不斷阻擋總預算、軍購預算審查，是否已獲得中共的肯定，並取得國共論壇的門票，後續恐有更大的賣台交易。吳思瑤說：『(原音)恐怕門票已經交了、作業已經交了、頭期款也已經籌好了，後面要進行更大筆的賣台交易嗎？我們要奉勸國民黨，不要只想存心跟中共打交斷，現在最重要的工作就是民生預算、國安預算、顧好民生、顧好國安。』

民進黨團幹事長鍾佳濱也質疑，國民黨是否打算每擋6次軍購預算，就換取一次赴中交流的機會？他呼籲國民黨不應為了討好中國共產黨，犧牲台灣民主憲政的根基，更不該犧牲2300萬台灣人民的福祉。

不過，國民黨發言人、立委牛煦庭受訪時則說，國際局勢變化快速，地緣政治風險上升，很多人喜歡把國民黨與北京的對話上綱為利益交換，但事實並非如此。他認為從國際關係戰略角度，「國共論壇」若可以重啟，這是降低風險，希望大家以開放的心態看待。牛煦庭說：『(原音)是從國際關係戰略的角度，現在有必要多做一點避險、降低風險的努力，建立對話的管道就是一種降低風險的做法，我想如果真有國共論壇的話，大家應該予以祝福，過程之中我們也會守好我們的立場，但是重點是對話可以降低衝突的風險，這是有必要有幫助的。』

牛煦庭也強調，若有「鄭習會」，鄭麗文的立場很清楚，她也一定會有訪美或訪問其他國家的行程，國民黨對外關係不會一面倒，而是透過各式各樣方式降低風險，為台灣找出一條安全的路。

國民黨團書記長羅智強也說，兩岸確實有矛盾、摩擦與衝突，該有的對話要保持，除了一方面投資戰備，另一方面也要投資和平，努力增加兩岸互動、對話，對台灣才是永續和平繁榮的正確路徑。