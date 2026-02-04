國共論壇重申九二共識 鄭麗文籲民進黨接受：沒那麼可怕

國民黨副主席蕭旭岑率團前往北京出席國共智庫論壇，雙方達成15項共同意見，還與中國全國政協主席王滬寧會面，再度重申「九二共識」重要性，國共互動在台灣政壇引發不少討論。國民黨主席鄭麗文今（4）天下午主持中常會也發表談話，強調九二共識沒有這麼可怕，呼籲民進黨接受九二共識、放棄台獨黨綱。

蕭旭岑今天與王滬寧會面時，兩人再度強調九二共識對於兩岸的重要性，國民黨主席鄭麗文也在中常會中喊話，希望民進黨可以接受九二共識。鄭麗文表示，回歸九二共識屬於「兩岸同屬一中」，雖然民進黨還有綠營很喜歡亂改，把九二共識改得面目全非，跟原本的內容完全不一樣，就是為了要醜化它。

廣告 廣告

鄭麗文強調，「但是事實就是事實，九二共識沒有那麼恐怖，也不是洪水猛獸」，前總統馬英九執政八年期間，台灣不但沒有任何的損失，反而在國際舞台發光發熱，在兩岸的經濟產業上都開創了前所未有的榮景，「所以這一點都不可怕，兩岸九二共識、兩岸同屬一中，也是中華民國憲法明文規定，白紙黑字所寫的」。

鄭麗文也再度呼籲，民進黨接下來要撕碎台獨黨綱，並且接受九二共識，如果民進黨能夠接受，未來兩岸就可以迎來春暖花開。

台北／桑輔成 責任編輯／馮康蕙

更多台視新聞網報導

藍新北市長人選難產 侯友宜喊放心：一切按照時間進度走

傳台中市長提名採「全民調」決定人選？江啟臣：應由黨中央說明

對陣國共論壇？賴清德：不審預算、只顧國共合作對台是危險的