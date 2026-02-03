國共論壇開幕 賴清德：要走向世界、還是「縮進中國二度西進」給國人選擇

賴清德、蕭美琴、外交部長林佳龍（左一）、經濟部長龔明鑫（右一） 圖：高逸帆／攝

[Newtalk新聞] 「國共智庫論壇」今（3）日在北京開幕，國民黨副主席蕭旭岑率團參與。對此，總統賴清德同時間在總統府召開「台美經濟繁榮夥伴對話」記者會，被視為互別苗頭。他說明，這可以讓國人對比，到底要繼續攜手美國、日本、歐洲等友邦國家走向世界比較有利？還是要再度地縮進中國，去推動二次西進？可以讓國人做選擇。

賴清德今上午出席「台美經濟繁榮夥伴對話」記者會，與會者包括副總統蕭美琴、總統府秘書長潘孟安、國安會秘書長吳釗燮、外交部長林佳龍、經濟部長龔明鑫、經濟部國際貿易署長劉威廉及外交部北美司長王良玉。

賴清德回應媒體表示，在野黨有自己的主張與路線，而台灣的國家經貿路線，就是「立足台灣、佈局全球、行銷全世界」。他說，從前總統蔡英文到現在，包括台美經貿 21 世紀貿易倡議、對等關稅協議、EPPD 對話有許多成果；此外，包括台日數位貿易協議、台英英貿易夥伴倡議，以及與東南亞等國家更新投資協定，這代表國家經濟路線是穩定推廣。

賴清德指出，這剛剛好可以讓國人做一個對比，到底要繼續攜手美國、日本、歐洲等友邦國家走向世界，這個經濟戰略對台灣比較有利？還是要再度地縮進中國，去推動所謂的二次西進？可以讓國人做一個清楚選擇。

賴清德說，如果國人仔細了解、清楚辨識，去年經濟成長率或是蔡英文前總統過去八年的經濟成長率、馬英九前總統八年的經濟成長率，孰優孰劣應該會看得清楚。

