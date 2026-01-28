國共論壇降級了？ 鍾佳濱酸「依舊具政治性」：見宋濤不談政治是去說Hello？

民進黨團幹事長鍾佳濱。 圖：金大鈞／攝（資料照）

[Newtalk新聞] 國民黨、中共確定重啟「國共論壇」，但卻被質疑「降級」為智庫交流，並與 2005 年「連胡會」相比層級明顯不同。對此，民進黨團幹事長鍾佳濱今（28）日受訪時直言，是否降級，其實外界無從得知，但即便以「智庫交流」包裝國共論壇，仍難以瞞過國際社會的觀察。

鍾佳濱指出，真正的關鍵不在於事前如何定義或包裝，在於實際到中國之後「見了誰、談了什麼」。他質疑，國民黨赴中交流，究竟會不會見到中共中央台辦主任宋濤，如果見了宋濤卻不談政治，「難道是去說 Hello 嗎？」他強調，事前說法是一套，實際互動的對象與內容，才是外界關注的重點。

廣告 廣告

對於記者提及，2005 年藍營曾 69 次阻擋軍購，如今，相關軍購特別條例才剛推動，就遭到多次封殺，鍾佳濱未正面回應數字對比，但重申，國際社會與國內民眾都會持續觀察，國共之間的互動是否涉及政治性協商，並非一句「智庫交流」即可帶過。

另針對國防議題，記者詢問目前已有民眾黨版本、未來國民黨也可能提出版本，在此情況下，是否有任何空間讓行政院版軍購特別條例進入審查，鍾佳濱則表示，過去藍白自恃國會多數，只審自己版本、棄其他版本於不顧，這樣的作法「很要不得」。

鍾佳濱指出，國會本就應該開放討論，各種版本都可以提出、也不怕比較，真正令人擔心的是，國會多數黨可以各自提出版本，卻把擁有憲法上預算提案權的行政院版本「撇在一邊」，這才是最大的問題。

他強調，只要能將實質上合憲、由行政院提出的版本納入審查，其他版本都歡迎一併拿出來比較、討論，這才符合國會審議的正當程序。

查看原文

更多Newtalk新聞報導

批白版軍購缺戰略又違程序 張惇涵撂重話：民眾黨恐卡死台美軍購

點名黃國昌！配合藍營擋軍購換國共論壇 陳培瑜痛批：藍白「左手賣台、右手親中」