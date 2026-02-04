「國共論壇」不只紅色供應鏈 綠黨團示警：藍白法案、預算才是真風險

民進黨團書記長陳培瑜。 圖：金大鈞/攝

[Newtalk新聞] 「國共論壇」3日展開，雙方智庫達成15項共同意見，內容包括推動恢復兩岸人員往來正常化、加強兩岸新興產業領域合作、強化兩岸防災減災合作等。引發外界質疑是否為「紅色供應鏈」開大門。對此，民進黨團書記長陳培瑜今（4）日受訪時直言，相關風險不只停留在交流層次，更可能延伸為立法院中的修法行動與預算操作，呼籲社會高度警覺。

陳培瑜表示，國共論壇相關協議「不只是幫紅色供應鏈開大門」，真正需要關注的是後續政治效應。她指出，未來在立法院內，藍白多數勢必會透過修法、預算安排與輿論操作，把這些協議轉化成具體政策，這才是最危險、也最令人擔憂的部分。

陳培瑜提醒，現在看起來只是協議內容，但後續很可能演變成藍白想要的法案、藍白想要的黨團預算，甚至成為操控輿論的工具，相關發展值得全民共同關注。

她也回顧立法院上一個會期的經驗指出，過去曾出現國民黨多位召集委員隨傅崐萁前往中國交流，返台後便推動「國會擴權法案」，而該法案後續已被宣告違憲。她認為，這樣的前例已清楚顯示，對岸交流與立法院修法之間存在高度政治連動性。

陳培瑜進一步點名部分藍白政治人物，呼籲即將面臨地方選舉的政治人物，應正視相關作為所帶來的後果。她表示，不論是藍委柯志恩或謝衣鳳等人，都必須誠實面對選民檢驗，思考是否真的認同這樣的政治路線。

