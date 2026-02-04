國共論壇：九年後重啟談了什麼？為「鄭習會」試水溫？

國民黨副主席蕭旭岑率團赴北京參加智庫交流。 [Getty Images]

國共論壇相隔九年重啟，引發各方高度關注。

外界普遍認為這是國共雙方再啟「機制化交流」的重要契機，兩黨高層在北京的會面上，提出了恢復兩岸直航、開放團客等15項共同意見。

政治專家向BBC中文指出，國民黨新任主席鄭麗文的對中立場是促成對話重啟的關鍵，她強調「九二共識、反對台獨」，獲得北京接受，並被視為鋪墊未來可能的「鄭習會」。

分析認為，國共領導人對話最快今年3月下旬展開，北京希望透過「大兩岸」框架穩定台海局勢，並在4月「川習會」前完成時程安排以降低風險。

國共談了什麼？

國共智庫論壇2月3日至4日在北京舉行，由國民黨國政研究基金會與中共中央台辦海峽兩岸關係研究中心共同主辦。國民黨派出副主席蕭旭岑與智庫副董事長李鴻源，北京方面則由國台辦主任宋濤出席。

中國全國政協主席王滬寧也於2月4日在北京人民大會堂接見蕭旭曾及智庫代表。

宋濤在2月3日開幕致詞時表示，習近平去年曾致電祝賀鄭麗文當選國民黨主席，論壇是落實兩黨領袖賀復電精神的具體措施。他強調，雙方要堅持「九二共識」、反對「台獨」，以引領兩岸關係走向正確方向。

蕭旭岑則指出，國民黨希望透過恢復溝通平台推動兩岸和諧交融、互利共榮與和平發展。他強調兩岸同屬中華民族，應互助合作，共同振興中華，並期許在「九二共識」基礎上提升民族在國際舞台上的地位。

雙方在論壇上達成15項「共同意見」，其中最受關注的是恢復兩岸人員往來正常化與推動觀光旅遊。內容包括解除交流限制、全面恢復海空客運直航、允許航空與港航業者依市場需求自主調整航線與班次，以及逐步擴大中國民眾赴金門、馬祖旅遊，實現福建、上海民眾赴台團隊旅遊等。

對此，執政的民進黨政府強硬回應。台灣陸委會批評國民黨無視中共企圖併吞台灣，卻在「九二共識」及反對「台獨」的前提下合辦論壇並發布「共同意見」，政府不予接受；又指北京慣以恢復陸客來台作為政治籌碼，強調赴陸旅遊因國安新規帶來安全風險，台灣政府的政策仍以雙向平衡、旅遊安全及小兩會先行溝通為原則。

台灣總統賴清德則在2月3日記者會上表示，在野黨有其主張和路線，但近年台灣的國家經貿路線是「立足台灣、布局全球、加強美國、行銷全世界」，民眾可對比選擇要「走向國際」還是「二次西進」。

中國全國政協主席王滬寧在國共論壇期間接見國民黨副主席及智庫代表。 [中國國台辦官網]

相隔九年重啟

國共論壇自2006年起已舉辦十一屆，2016年時任國民黨主席洪秀柱與中國共產黨總書記習近平舉行「洪習會」後停辦，今年再度以智庫交流模式重啟。

回顧歷史，2005年時任國民黨主席連戰赴中國展開「和平之旅」，並與胡錦濤舉行「連胡會」。雙方會後發表《新聞公報》，提出「兩岸和平發展共同願景」，結束長達60年的對立並達成五點共識，成為日後國共論壇的基礎。

歷來國共論壇，雙方領導人曾有六次會面，包括2005年的「連胡會」、2008年的「吳胡會」以及2016年的「洪習會」，均在「九二共識」基礎上推動交流。

分析指，隨著2016年民進黨執政，加上2018年美中博弈升溫、2019年習近平「五點」談話以及香港反送中運動與《國安法》立法，兩岸政治氛圍更趨緊張，國共智庫交流因此中斷；即便朱立倫任主席期間，時任副主席夏立言仍赴中訪問，但並非黨對黨的正式智庫交流。

此次層級雖未達過往，但外界普遍認為這是國共雙方再啟「機制化」交流的重要契機。

國民黨主席鄭麗文去年十月上任後在對中政策態度積極。 [Getty Images]

為「鄭習會」試水溫

多項分析指，這次論壇實際上是為鄭麗文與習近平可能的會面鋪路。

台灣淡江大學兩岸關係研究中心主任張五岳向BBC中文表示，國民黨主席鄭麗文上任後在對中政策上的積極態度，讓北京看到重啟國共平台、與國民黨領導人會晤的契機。去年10月鄭麗文當選後，習近平即致電賀喜，雙方回電互動顯示高度重視，此次論壇期間，宋濤與王滬寧的談話也多次強調此舉為兩黨關係指明方向。

張五岳表示，這次論壇所達成的15項共同意見，表面上聚焦經濟、民生與產業合作，外界普遍認為其背後仍帶有高度政治意涵，「可視為『兩步走』的安排，先透過黨際交流建立平台，再進一步推動國共領導人會晤」。

台灣台北大學教授劉嘉薇向BBC中文表示，這場論壇正為國民黨主席鄭麗文所期盼的「鄭習會」試水溫，她上任後在兩岸交流上展現更積極姿態，並以「兩岸一家親」、「大陸是親人、美國是恩人」等表述，釋放友善訊號。

鄭麗文日前受訪時表示，希望今年上半年能赴中國訪問並與中國領導人習近平會面，並提出「兩岸和平框架」概念，公開表態願與北京展開和解對話，以避免台灣政黨輪替造成兩岸情勢變化。她並透露出訪規劃將「先陸後美」。

劉嘉薇分析，國民黨在台灣政治光譜中試圖凸顯自身在兩岸交流上的話語權，與民進黨「抗中」立場形成對比，過去幾年民進黨幾乎沒有與中共直接對話的空間，而國民黨則藉由論壇重啟中斷九年的交流管道，企圖展現其能與北京互動的能力。

台灣成功大學政治系教授王宏仁向BBC中文指出，鄭麗文與過去幾年的國民黨主席相比更為積極，並明確表達接受「九二共識」。他認為，鄭麗文親近前總統馬英九、蕭旭岑等人，企圖複製「馬習會」模式，藉高層對話緩解兩岸緊張。相較之下，朱立倫時期則刻意迴避「九二共識」，凸顯黨內不同派系的分歧。

王宏仁分析，國共論壇看似由北京主導，但「實際上是國民黨積極推動」，希望藉此展現自身能穩定兩岸關係的角色，鄭麗文提出「和平框架」，並規劃「先訪中、後訪美」，意在先取得兩岸共識，再向美方說明，以避免刺激北京。

他解釋，北京立場一貫，只要承認「九二共識」或「一中原則」即可展開對話，兩者在實質上都意味著放棄台獨。鄭麗文在競選黨主席時已明確表態接受「九二共識」，她不在意背後的「一國兩制」爭議，主要目標就是促成「鄭習會」。

2017年，前國民黨主席吳敦義因卸任副元首遭列管，申請參加論壇遭總統府駁回；2020年接任的江啓臣與朱立倫則因疫情影響未能推進，朱立倫去年更表示「沒有規劃」。

外界分析，國共領導人對話最快3月下旬登場，北京盼在4月「川習會」前透過「大兩岸」框架穩定台海。 [Getty Images]

北京的盤算

國共論壇被視為恢復中斷已久「機制性交流」的重要起點。上海東亞研究所副所長包承柯指出，若全國政協主席王滬寧出面會見代表團，將顯示北京高層對論壇的重視，也預示今年國共可能推動更多兩岸合作。

政治學者張五岳分析，若進展順利，國共領導人對話最快可能在3月下旬展開，北京希望透過「大兩岸」框架穩定台海局勢，並在4月「川習會」前完成時程安排。「台灣下半年就要選舉，這也是凸顯北京對台區隔對待，展現軟硬兩手的場合。」

美方日前透露，美中領導人今年可能會面四次，美國總統特朗普（川普）預計於4月訪問中國，這將是自2017年以來再度有美國總統訪中。

張五岳強調，今年3月「兩會」結束後，中國將通過第15個五年規劃，兩岸篇章預料將更為凸顯。2026至2030年促統政策不再停留於「只說不做」，未來「鄭習會」也不可能僅限於民生經濟，勢必觸及政治主張與兩岸定位。

國民黨盼藉北京利台政策強化兩岸議題主導性。 [Getty Images]

爭議與風險

王宏仁認為，「鄭習會」成行機率不低，因為對中共而言並無壞處，台灣最大在野黨願意配合並承認「九二共識」，「北京自然不會放棄這樣的機會」。但若雙方在軍售或立法院運作等議題上存在交換條件，「國民黨可能需付出代價」。另外國民黨在議題操作上也存在風險，尤其在中共軍機擾台等現實情況下，要說服台灣民眾並不容易。

劉嘉薇觀察，台灣社會對「鄭習會」並未表現出明顯支持，仍需進一步說明其目的，目前則是透過副主席交流逐步試水溫。若北京釋出更多利台政策，藍營可藉此強化在兩岸議題上的主導性，「如果可以讓人民看到她的能力，台灣人民會更支持鄭習會。」

她也指出，對於鄭習會，目前藍營內部共識並不一致，今年底台灣即將迎來縣市首長九合一選舉，國民黨內基層擔心「被抹紅」影響支持度，論壇成果是否能獲得民眾認同，取決於北京是否具體落實惠台政策，若能營造較和平的氛圍，國民黨就不必過度擔心政治攻擊。

執政黨民進黨則批評，國民黨赴中出席國共論壇看似民間交流，卻涉及國家安全與關鍵供應鏈，顯示為高度政治化的操作，意圖讓中共的社會監控與政治影響力深入台灣社會，並切斷台美經貿合作的信任基礎，破壞非紅供應鏈，配合中共「155對台經濟吸納」戰略，重新綁住台灣產業，企圖將台灣鎖回中國。