國共論壇：九年後重啟談了什麼？為「鄭習會」試水溫？
國共論壇相隔九年重啟，引發各方高度關注。
外界普遍認為這是國共雙方再啟「機制化交流」的重要契機，兩黨高層在北京的會面上，提出了恢復兩岸直航、開放團客等15項共同意見。
政治專家向BBC中文指出，國民黨新任主席鄭麗文的對中立場是促成對話重啟的關鍵，她強調「九二共識、反對台獨」，獲得北京接受，並被視為鋪墊未來可能的「鄭習會」。
分析認為，國共領導人對話最快今年3月下旬展開，北京希望透過「大兩岸」框架穩定台海局勢，並在4月「川習會」前完成時程安排以降低風險。
國共談了什麼？
國共智庫論壇2月3日至4日在北京舉行，由國民黨國政研究基金會與中共中央台辦海峽兩岸關係研究中心共同主辦。國民黨派出副主席蕭旭岑與智庫副董事長李鴻源，北京方面則由國台辦主任宋濤出席。
中國全國政協主席王滬寧也於2月4日在北京人民大會堂接見蕭旭曾及智庫代表。
宋濤在2月3日開幕致詞時表示，習近平去年曾致電祝賀鄭麗文當選國民黨主席，論壇是落實兩黨領袖賀復電精神的具體措施。他強調，雙方要堅持「九二共識」、反對「台獨」，以引領兩岸關係走向正確方向。
蕭旭岑則指出，國民黨希望透過恢復溝通平台推動兩岸和諧交融、互利共榮與和平發展。他強調兩岸同屬中華民族，應互助合作，共同振興中華，並期許在「九二共識」基礎上提升民族在國際舞台上的地位。
雙方在論壇上達成15項「共同意見」，其中最受關注的是恢復兩岸人員往來正常化與推動觀光旅遊。內容包括解除交流限制、全面恢復海空客運直航、允許航空與港航業者依市場需求自主調整航線與班次，以及逐步擴大中國民眾赴金門、馬祖旅遊，實現福建、上海民眾赴台團隊旅遊等。
對此，執政的民進黨政府強硬回應。台灣陸委會批評國民黨無視中共企圖併吞台灣，卻在「九二共識」及反對「台獨」的前提下合辦論壇並發布「共同意見」，政府不予接受；又指北京慣以恢復陸客來台作為政治籌碼，強調赴陸旅遊因國安新規帶來安全風險，台灣政府的政策仍以雙向平衡、旅遊安全及小兩會先行溝通為原則。
台灣總統賴清德則在2月3日記者會上表示，在野黨有其主張和路線，但近年台灣的國家經貿路線是「立足台灣、布局全球、加強美國、行銷全世界」，民眾可對比選擇要「走向國際」還是「二次西進」。
相隔九年重啟
國共論壇自2006年起已舉辦十一屆，2016年時任國民黨主席洪秀柱與中國共產黨總書記習近平舉行「洪習會」後停辦，今年再度以智庫交流模式重啟。
回顧歷史，2005年時任國民黨主席連戰赴中國展開「和平之旅」，並與胡錦濤舉行「連胡會」。雙方會後發表《新聞公報》，提出「兩岸和平發展共同願景」，結束長達60年的對立並達成五點共識，成為日後國共論壇的基礎。
歷來國共論壇，雙方領導人曾有六次會面，包括2005年的「連胡會」、2008年的「吳胡會」以及2016年的「洪習會」，均在「九二共識」基礎上推動交流。
分析指，隨著2016年民進黨執政，加上2018年美中博弈升溫、2019年習近平「五點」談話以及香港反送中運動與《國安法》立法，兩岸政治氛圍更趨緊張，國共智庫交流因此中斷；即便朱立倫任主席期間，時任副主席夏立言仍赴中訪問，但並非黨對黨的正式智庫交流。
此次層級雖未達過往，但外界普遍認為這是國共雙方再啟「機制化」交流的重要契機。
為「鄭習會」試水溫
多項分析指，這次論壇實際上是為鄭麗文與習近平可能的會面鋪路。
台灣淡江大學兩岸關係研究中心主任張五岳向BBC中文表示，國民黨主席鄭麗文上任後在對中政策上的積極態度，讓北京看到重啟國共平台、與國民黨領導人會晤的契機。去年10月鄭麗文當選後，習近平即致電賀喜，雙方回電互動顯示高度重視，此次論壇期間，宋濤與王滬寧的談話也多次強調此舉為兩黨關係指明方向。
張五岳表示，這次論壇所達成的15項共同意見，表面上聚焦經濟、民生與產業合作，外界普遍認為其背後仍帶有高度政治意涵，「可視為『兩步走』的安排，先透過黨際交流建立平台，再進一步推動國共領導人會晤」。
台灣台北大學教授劉嘉薇向BBC中文表示，這場論壇正為國民黨主席鄭麗文所期盼的「鄭習會」試水溫，她上任後在兩岸交流上展現更積極姿態，並以「兩岸一家親」、「大陸是親人、美國是恩人」等表述，釋放友善訊號。
鄭麗文日前受訪時表示，希望今年上半年能赴中國訪問並與中國領導人習近平會面，並提出「兩岸和平框架」概念，公開表態願與北京展開和解對話，以避免台灣政黨輪替造成兩岸情勢變化。她並透露出訪規劃將「先陸後美」。
劉嘉薇分析，國民黨在台灣政治光譜中試圖凸顯自身在兩岸交流上的話語權，與民進黨「抗中」立場形成對比，過去幾年民進黨幾乎沒有與中共直接對話的空間，而國民黨則藉由論壇重啟中斷九年的交流管道，企圖展現其能與北京互動的能力。
台灣成功大學政治系教授王宏仁向BBC中文指出，鄭麗文與過去幾年的國民黨主席相比更為積極，並明確表達接受「九二共識」。他認為，鄭麗文親近前總統馬英九、蕭旭岑等人，企圖複製「馬習會」模式，藉高層對話緩解兩岸緊張。相較之下，朱立倫時期則刻意迴避「九二共識」，凸顯黨內不同派系的分歧。
王宏仁分析，國共論壇看似由北京主導，但「實際上是國民黨積極推動」，希望藉此展現自身能穩定兩岸關係的角色，鄭麗文提出「和平框架」，並規劃「先訪中、後訪美」，意在先取得兩岸共識，再向美方說明，以避免刺激北京。
他解釋，北京立場一貫，只要承認「九二共識」或「一中原則」即可展開對話，兩者在實質上都意味著放棄台獨。鄭麗文在競選黨主席時已明確表態接受「九二共識」，她不在意背後的「一國兩制」爭議，主要目標就是促成「鄭習會」。
2017年，前國民黨主席吳敦義因卸任副元首遭列管，申請參加論壇遭總統府駁回；2020年接任的江啓臣與朱立倫則因疫情影響未能推進，朱立倫去年更表示「沒有規劃」。
北京的盤算
國共論壇被視為恢復中斷已久「機制性交流」的重要起點。上海東亞研究所副所長包承柯指出，若全國政協主席王滬寧出面會見代表團，將顯示北京高層對論壇的重視，也預示今年國共可能推動更多兩岸合作。
政治學者張五岳分析，若進展順利，國共領導人對話最快可能在3月下旬展開，北京希望透過「大兩岸」框架穩定台海局勢，並在4月「川習會」前完成時程安排。「台灣下半年就要選舉，這也是凸顯北京對台區隔對待，展現軟硬兩手的場合。」
美方日前透露，美中領導人今年可能會面四次，美國總統特朗普（川普）預計於4月訪問中國，這將是自2017年以來再度有美國總統訪中。
張五岳強調，今年3月「兩會」結束後，中國將通過第15個五年規劃，兩岸篇章預料將更為凸顯。2026至2030年促統政策不再停留於「只說不做」，未來「鄭習會」也不可能僅限於民生經濟，勢必觸及政治主張與兩岸定位。
爭議與風險
王宏仁認為，「鄭習會」成行機率不低，因為對中共而言並無壞處，台灣最大在野黨願意配合並承認「九二共識」，「北京自然不會放棄這樣的機會」。但若雙方在軍售或立法院運作等議題上存在交換條件，「國民黨可能需付出代價」。另外國民黨在議題操作上也存在風險，尤其在中共軍機擾台等現實情況下，要說服台灣民眾並不容易。
劉嘉薇觀察，台灣社會對「鄭習會」並未表現出明顯支持，仍需進一步說明其目的，目前則是透過副主席交流逐步試水溫。若北京釋出更多利台政策，藍營可藉此強化在兩岸議題上的主導性，「如果可以讓人民看到她的能力，台灣人民會更支持鄭習會。」
她也指出，對於鄭習會，目前藍營內部共識並不一致，今年底台灣即將迎來縣市首長九合一選舉，國民黨內基層擔心「被抹紅」影響支持度，論壇成果是否能獲得民眾認同，取決於北京是否具體落實惠台政策，若能營造較和平的氛圍，國民黨就不必過度擔心政治攻擊。
執政黨民進黨則批評，國民黨赴中出席國共論壇看似民間交流，卻涉及國家安全與關鍵供應鏈，顯示為高度政治化的操作，意圖讓中共的社會監控與政治影響力深入台灣社會，並切斷台美經貿合作的信任基礎，破壞非紅供應鏈，配合中共「155對台經濟吸納」戰略，重新綁住台灣產業，企圖將台灣鎖回中國。
其他人也在看
大S離世前5日病程公開 退燒藥竟成奪命關鍵...醫曝：身體投降了
韓國KBS節目《名人生老病死的秘密》製作特輯，首度披露女星徐熙媛(大S)離世前5日的完整病程。南韓知名耳鼻喉科醫師李洛俊(이낙준)分析指出，患有心臟二尖瓣脫垂症的大S選擇泡溫泉緩解不適，加上服用退燒藥後的錯誤判斷，成為病情急遽惡化的致命關鍵。
快訊／當天才做完健檢！馬如龍兒子家中跌倒猝逝 享年49歲
[FTNN新聞網]記者邱梓欣／綜合報導台灣資深藝人馬如龍（黃政雄）於2019年因肺腺癌而病逝，享壽80歲。同年，其外孫黃博鈞因車禍事故身亡；今（3）日馬如龍的四...
韓媒公開大S猝逝時間軸！肺炎惡化「想返台治療」 衝機場路上心臟驟停
大S於2025年1月29日與家人前往日本旅遊，抵達後不久即出現高燒、全身痠痛等症狀。她當時判斷只是旅途勞累，認為只要讓身體暖和便能改善，因此嘗試在飯店泡溫泉。然而，此舉反而使原本患有心臟疾病的大S血管壓力急遽上升，被視為導致病情快速惡化的關鍵原因之一。隨後大S被緊...
瞬間減15度！新一波降溫將報到 恐達寒流等級
瞬間減15度！新一波降溫將報到 恐達寒流等級
不想再忍2小時通勤和耳鳴！她「裸離」反而存錢更快：找回健康、回鄉不再是犧牲選項｜好宅報報
都市化造成工作機會高度集中，但薪資成長速度，卻遠遠追不上房租與生活成本的上漲，對越來越多年輕世代來說，留在城市不再等同於累積未來，更多時候只是被迫成為社畜。今年30歲的育苹，北上進入醫療體系工作，雖暫居親戚家，免額外負擔房租，但高壓的生活節奏讓健康亮紅燈、只能選擇裸離；直到返鄉回到社區工作，才深刻體悟到，真正改變生活品質的並非收入的絕對高低，而是工作、居住與生活成本之間能否達成平衡。
抱著女兒上廁所！柚子醫師心碎發聲 拒絕校方「逼被害人道歉」怒辦轉學
小兒科醫師陳木榮愛女遭同學踹頭重傷，一度無法行走。校方不僅調查期延長，更在初期要求受害者家屬向全班道歉，令陳木榮對校方信任全失。為避免女兒遭受二次傷害，陳木榮已為其辦理轉學，所幸女兒在新環境中復原良好。此事件凸顯校園安全處理及受害者保護機制失當，陳木榮沉痛呼籲，未來校園事件應獲妥善處理，確保孩子不再受傷。
袁惟仁女兒爆「熱戀嘻哈歌手HowZ」他新歌疑熱戀告白
兩人多次在相同場景拍照，HowZ 甚至有追蹤陸元琪的帳號，對於戀情，雙方都未正面承認，而袁融的爸爸袁惟仁2日過世，HowZ 被問到有沒有安慰對方？HowZ 透過經紀公司回應「謝謝大家關心，現在最重要的還是留給家人空間，其他的我們沒有回應。」
大S揭幕儀式完成！具俊曄癡心守墓1年「突爆回韓國」 關鍵主因曝光
大S（徐熙媛）去年2月赴日旅遊期間不幸感染流感，進而引發肺炎辭世，享年48歲。2日是她逝世一週年，由丈夫具俊曄參與設計的紀念雕像正式揭幕，許多圈內好友都到場致意。而農曆春節即將到來，外界關心守墓大S一年的具俊曄，過年怎麼過？據了解，在這個家家團聚的重要節日，他留在台灣機率不大，很有可能返回韓國，陪媽媽和姊姊一起過年。蔡維歆
疫情讓他們逃離上海、視訊打包家當…舉債150萬改裝爺爺的老穀倉：不只重生、還賺到起家厝｜好宅報報
在宜蘭冬山鄉一處舊穀倉，有間一次只為一組客人準備的私廚餐桌，沒有顯眼招牌與固定菜單，用餐環境被水稻與鄉村景緻包圍，主廚堅持使用生態環境友善食材，吸引許多懂吃、也懂生活的人專程前來，連大明星蕭敬騰、小禎都曾是座上賓。男女主人高梓現與邱苡禎（花花）攜手打造的「花愛現小酒館」 ，兩人在上海相識相戀，雙雙遭疫情打亂人生節奏，卻意外在返鄉後，提早圓買房私廚創業夢。
北部明轉暖！「很強冷空氣」要來了 這3天最凍恐寒流估跌破6℃
中央氣象署指出，今（3）日清晨大陸冷氣團影響，各地天氣偏冷，中部以北及宜蘭低溫約13、14度，南部及花東低溫約15至17度，白天起大陸冷氣團減弱，氣溫稍回升，北部及宜花高溫約17至21度，中部及臺東高溫約22、23度，南部高溫約22至26度；降雨方面，宜蘭及花蓮有局部短暫雨，基隆北海岸、臺東、恆春半島及大臺北山區有零星短暫雨，清晨之前中部以北山區亦有零星降雨機會。
具俊曄授權「完整還原」大S生前搶救時間線：永遠不要忘記她
藝人大S（徐熙媛）2025年病逝，享年48歲，逝世滿一周年，除了丈夫具俊曄為她設計的紀念雕像、近期正式揭幕，南韓節目《名人生老病死的秘密》也首度完整還原了大S病逝前幾日的詳細時間軸。製作單位透露，相關內容是由具俊曄授權，為的是希望所有愛大S的人，請永遠不要忘記她。
馬如龍49歲兒健檢返家後猝死！醫揭「7症狀」是警訊：全身倦怠也是
如龍（本名黃政雄）的兒子黃人龍，今天（3日）傳出已於昨(2日)猝逝。其家屬表示，他在做完成人健檢之後返家，被家人發現已倒地無意識，緊急送往醫院，雖有短暫恢復心跳，但搶救後仍不治，得年49歲。醫師表示，猝死常是心因性猝死，民眾若反覆出現胸悶胸痛、心悸、昏倒、呼吸困難、心律異常、全身倦怠、頭暈頭痛，需就醫以確定是否進一步檢查。
下週有霸王寒流？專家坦言「確實很強」：最低溫下探6度
[Newtalk新聞] 今(3)日至6日冷氣團逐日減弱，各地白天氣溫轉晴回溫，但日前美國預報下週將會有「霸王寒流」引起關注。氣象專家吳德榮指出，7至9日有很強的冷空氣南下，歐洲模式最新預報也略調強，強度觸及「寒流」等級，本島最低溫可能降至6度以下，但仍不適合與「霸王寒流」相提並論，直言兩者「實在差太多了！」 吳德榮指出，明日至6日大陸冷氣團逐日減弱，各地白天晴暖舒適，早晚氣溫低，因夜間輻射冷卻，部分縣市有10度以下的平地最低氣溫。各地日夜溫差皆很大，應注意衣著調整。各地區氣溫如下：北部13至21度、中部13至28度、南部13至28度、東部13至25度。 而日前美國模式估下週可能會有「霸王寒流」。吳德榮則回應，6日午夜前後鋒面抵達，北台轉雨降溫；7日中部以北濕冷有雨、愈晚愈冷；8、9日各地轉晴冷。 總體來看，7至9日會有「很強」的冷空氣南下，歐洲模式最新模擬略調強，觸及「寒流 (台北測站約降至10度) 」等級的機率提高，而本島縣市的平地最低氣溫則可降至6度以下；應繼續觀察各國模式的調整。但以這種強度的冷空氣，並不適合與「霸王寒流」相提並論，實在差太多了！ 事實上，氣象署曾說過，氣象學上並
具俊曄親背癱瘓隊友來看大S！墓前「深情舉動」曝光 秒逼哭他
大S紀念雕像揭幕儀式在2日完成，當天雖然下起雨來，不過家屬以及好友們依舊現身金寶山見證，其中，曾與具俊曄組團「酷龍」的姜元來即使行動不便，也飛來台灣參加，事後，他透過社群分享去年（2025）祭拜大S的情景。蔡佩伶報導
具俊曄休息室淚崩「邊哭邊寫大S名字」 他揭1件事哽咽：淚水再也忍不住
[FTNN新聞網]記者陳宣穎／綜合報導女星大S（徐熙媛）去年2月因病猝逝於日本，消息一出令各界相當不捨，2日是她逝世一週年，當天S家人與演藝圈好友齊聚金寶山...
追思大S雕像揭幕 親友齊聚但「兒女未現身」家屬說明
（娛樂中心／綜合報導）女星徐熙媛（大S）逝世滿一周年，家屬昨（2）日於新北市金寶山為她揭幕紀念雕像，引發外界高 […]
具俊曄休息室淚崩！紙上寫滿「熙媛啊」 姜元來看了好心疼
姜元來在社群平台分享，兩人未事先聯繫，便直接飛抵台北探望好友。他表示：「俊曄瘦得令人心疼，連26年前熙媛送他的衣服，如今穿起來都還合身。」去年夏天，他因新聞得知具俊曄每日前往金寶山陪伴亡妻，而來台關心對方，「但祿基則是久別重逢，一見面2人就抱在一起痛哭。好一...
曾被痛批對袁惟仁不聞不問！袁融澄清曝真相 被奶奶拒絕探視
[FTNN新聞網]記者黃鈺晴／綜合報導「小胖老師」袁惟仁2日傳出離世消息，享年57歲。其實袁惟仁自2018年於上海跌倒引發腦溢血後，身體狀況早就大不如前，後來又...
軍報高喊「換羽重生」引換習聯想！解放軍集體抗命 川普：加拿大恐完蛋
中共軍委副主席張又俠與參謀長劉振立遭調查後，習近平緊急下令凍結全軍調動權，卻驚傳13個集團軍中11個拒絕執行，引發罕見「軟抵抗」。面對軍方高層的普遍緘默，《解放軍報》以「換羽重生」暗示整肅，卻意外引發「換習」聯想。此外，安徽驚現大規模軍車異動，加劇外界對中國軍隊內部動盪的關注。美國前總統川普則警告加拿大勿與中國簽署協議，否則恐失去「冰球運動」，凸顯國際對中國內部情勢的警惕。
台玻(1802)、華邦電(2344)...金馬年能抱股過年？台股贏家張真卿10檔口袋名單曝光：看好「漲價三傑」再賺5成
金馬年是否可以抱股過年？台股贏家張真卿認為，在內資持續、外資回頭的雙重推力下，今年台股依舊好戲可期，尤其看好「漲價三傑」，未來有3至5成以上的獲利空間。