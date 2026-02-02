「國共論壇」假交流真滲透 民進黨：國民黨只想把台灣鎖回中國

針對國民黨赴中出席國共論壇，對外宣稱將交流觀光、精密機械、醫療、能源、防災等「五大產業」。民進黨中國部主任吳峻鋕今（3）日於民進黨發言人韓瑩主持的直播節目《午青LIVE》指出，國共論壇以民間交流包裝，乍聽似乎無害，實際卻高度涉及國家安全與關鍵供應鏈，值得警惕。

吳峻鋕表示，此次國共論雖然被降級成智庫交流，但所提及的精密機械、醫療科技、能源與防災，皆屬各國嚴格列管的戰略產業。其中，精密機械更是非紅供應鏈的關鍵環節，直接牽動台美產業合作；醫療領域亦涉及高度敏感技術，中國在醫療倫理與相關爭議引發國際關切。於美中競爭升溫之際，相關交流絕非單純民間往來。

吳峻鋕指出，攤開整體國共論壇脈絡，其本質是一項高度政治化的操作，也是為鄭習會鋪路，未來更至少有三項實質目的。第一，讓中共的社會監控與政治影響力長驅直入台灣社會；第二，切斷台美經貿合作的信任基礎，破壞非紅供應鏈；第三，配合中共「155對台經濟吸納」戰略，重新綁住台灣產業，企圖將台灣重新鎖回中國。

韓瑩強調，台灣要走向世界，必須以「非紅供應鏈」深化國際連結。但在野黨卻刪除相關概念、若再配合離島建設條例進行洗產地，形同把台灣鎖回中國。戰略產業與關鍵供應鏈不該成為政治操作的工具，國民黨配合中國包裝成「民生交流」，社會必須保持清醒與警覺。