即時中心／張英傑報導



外傳「國共論壇」將在1月27日於北京舉行，外界認為這是為國民黨主席鄭麗文日後與中國領導人習近平的「鄭習會」試水溫。對此，作家汪浩痛批，國共論壇若在此時登場，只會向中國傳遞台灣會動搖、可分化的危險訊號，與國際現實脫節。

汪浩說，今天的北京對台軍演日常化、對內整肅不斷，更多是在維持政權穩定，而非真有統一台灣的能力與條件。在這樣的結構性衰敗中，台灣真正的戰略優勢，是站穩民主陣營，而不是替北京營造「仍有台灣內應」的錯誤幻覺。



「國共論壇若在此時登場，只會向中國傳遞台灣會動搖、可分化的危險訊號，提高其誤判風險」，王浩指出，台灣的未來，不在於與一個走向衰敗的威權政權結盟，而在於冷靜等待、穩健應對，讓中國內部問題繼續發酵。當中國無力外擴，台灣自然更安全；當威權體制走到盡頭，台灣才能真正走向長治久安。



汪浩的貼文吸引大批網友回應，網友狂酸國民黨「賣國求榮的一群人，下場都不會太好好」、「（國民黨）正在加速新黨化」、「國軍在前線保家衛國，後方總有人為了私利不斷扯後腿」。

原文出處：快新聞／「國共論壇」傳月底將於北京登場 汪浩：恐傳遞危險錯覺

