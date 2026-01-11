國共論壇 兩岸和平曙光

（圖／本報系資料照）

日前有網路媒體獨家爆料，國民黨將在本月底重啟停辦9年的「國共論壇」，因此也產生包括「鄭習會」在內的諸多政治聯想。在2016年國民黨祕書長李四川向主席洪秀柱提出的建議中，國共論壇被稱為應取消的「大拜拜機制」。論壇既被形容為「大拜拜」，參加人員必定眾多且多元，哪有可能在舉辦前半個月才讓媒體有獨家爆料的機會？

據報載，國民黨預計於本月27到29日組團赴大陸，而主席鄭麗文希望將此行設定在智庫實務面的學習之旅，並非過去政治性意涵較高的國共論壇。由此看來，媒體把國民黨將組團赴陸交流操作成將重啟國共論壇，若非因對該論壇的歷史缺乏了解，就是藉機渲染國民黨「賣台」的認知作戰。

2004年總統大選時，大力主張和推動「一邊一國」的陳水扁總統，因「兩顆子彈」獲得連任，導致大陸於2005年3月制定公布了《反分裂國家法》。同年4月下旬，國民黨主席連戰則率國民黨幹部訪問大陸，而在這趟定性為「和平之旅」的訪問中，國共雙方還共同發布了《兩岸和平發展共同願景》，其中一項願景為「建立黨對黨定期溝通平台」，即是國共論壇的起源。

國共論壇對台灣來說，只算是國民黨搭建的交流平台，因為參加者還包括經貿或文化界人士，且論壇的正式名稱通常冠上「兩岸經貿」而非「國共」。在陳水扁執政時代，國民黨尚擁有立委過半數席次的優勢，國共論壇即使成了大拜拜，仍可彰顯台獨和抗中並非台灣的主流民意，故對穩定兩岸和平仍具不小的意義。

2016年11月是國共迄今最後一次舉辦定期論壇，當年論壇的名稱也改為「兩岸和平發展論壇」。此情形固然是因蔡英文已於5月就任總統，民進黨還開啟了全面執政時代，但國共對繼續舉辦定期論壇其實也已意興闌珊。對中共來說，論壇因不觸及和平統一而效用遞減，國民黨則因地方與中央選舉皆潰敗，並把主因歸咎於「親共」和「缺乏台灣主體意識」。

2023年8月中共實施圍台軍演，乃是解放軍自1949年以來首次逼近台灣本島。賴總統上任迄今不到兩年，解放軍和大陸執法船甚至還進進過台灣宣稱的領海，使兩岸關係陷入前所未有的危機當中。此刻，國共論壇若真能恢復舉行，反而猶如看見了穩定兩岸和平的曙光。

但民進黨必會把國民黨與大陸的交流塑造成與境外敵對勢力或敵國「通好」的印象，這是民進黨台獨政權及側翼「青鳥」們一貫的套路。然而，兩岸關係現已被民進黨推到了斷崖的邊緣，國民黨為爭取兩岸和平發展乃至於統一的機會，就必須懷有「雖千萬人吾往矣」的道德勇氣。（作者為民主文教基金會董事長）