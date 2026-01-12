「國共論壇」可能重啟？梁文傑盼捍衛中華民國，不涉及政治性協議

記者盧素梅／台北報導

陸委會副主委梁文傑。（圖／記者盧素梅攝影）

外傳國民黨擬恢復停辦已久的「國共論壇」，預計由國民黨副主席蕭旭岑1月底率隊前往北京。對此，陸委會副主委梁文傑今（12）日表示，不管哪個政黨，都是中華民國的政黨，都要捍衛中華民國，不能涉及《兩岸人民關係條例》所規範的政治性協議。

鄭麗文上任後積極推動復辦「國共論壇」，近期傳出蕭旭岑將於1月27日至1月29日率團前往北京舉辦，甚至是為之後3月將舉辦的「鄭習會」鋪墊。

立院內政委員會12日審議立委所提《反滲透法》部分條文修正草案，並備質詢。民進黨立委李坤城詢問對於「國共論壇」及「鄭習會」等看法，梁文傑表示，不管哪個政黨，都是中華民國的政黨，都要捍衛中華民國，與中共任何單位交流任何事情，都要站在中華民國的立場，不能涉及《兩岸人民關係條例》所規範的政治性協議，「國內朝野各政黨面對中共時必須立場一致。」



國民黨前主席連戰於2005年前往中國展開「和平之旅」，會晤時任中共總書記胡錦濤並決定未來建立兩黨定期溝通平台，也就是「國共論壇」，而最後一次「國共論壇」則是時任國民黨主席洪秀柱赴中國並舉行「洪習會」。

