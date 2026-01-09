國共論壇「糖衣毒藥」？ 藍甘願赴中恐走向滅亡？

論壇中心／邱暐琪報導

國民黨傳出擬於本月底27日至29日，規劃在北京舉行停辦九年的國共論壇。國民黨立委兼國民黨發言人牛煦庭稱，國際氛圍對中華民國空前不利，即便國民黨再怎麼被羞辱，都要扮演對話的角色。外界質疑是拿在立院阻擋總預算來換取「入場門票」。對此，民進黨台北市議員林言鳳在《台灣最前線》節目中直言，重啟國共論壇是「包裹著糖衣的毒藥」，國民黨最後的下場就是走向滅亡。

林延鳳指出，過去兩次國共合作國民黨都是慘敗，國民黨學不到教訓，甚至連國民黨非常尊敬的蔣經國都曾說過，「與中共談判就是輕生」，結果現在國民黨主席鄭麗文及國民黨立委，一天到晚要往中國去，中共對台軍演，卻依舊進行，反而是在製造台灣的風險。

廣告 廣告

林延鳳直言，國民黨這次重啟國共論壇，恐怕是「糖衣毒藥」。2026地方選舉將至，藍營會不會是去跟中國要資源，若最後真的促成「鄭習會」，國民黨縣市首長的候選人、議員小雞們，見到鄭麗文會不會是避之唯恐不及。林延鳳認為，以歷史脈絡看來，國民黨重啟國共論壇最後的結果，恐怕只能以「合作個失敗，談了個寂寞」來形容，最後的下場就是走向滅亡。

原文出處：國際氛圍不利習 國共論壇卻重啟？林延鳳直言：藍赴中要資源 恐以滅亡收場！

更多民視新聞報導

鄭習會有望登場？農曆年前重啟「國共論壇」 傳鄭麗文3月赴北京見習近平

為鄭習會鋪路？國共論壇擬重啟 民進黨痛批淪統戰工具

藍營擋軍購有何居心？恐是「向中共交作業」 吳思瑤驚曝背後目的

