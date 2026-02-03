「國共論壇」與「台美合作」孰優孰劣？賴清德揭EPPD成果，籲國人比較馬8年vs蔡賴9年經濟成長率

總統賴清德周二（2/3）召開記者會，說明第六屆「經濟繁榮夥伴對話（EPPD）」成果，他表示此次聚焦供應鏈安全戰略對接、關鍵礦物合作、第三國合作、雙邊合作四大支柱，台美未來合作三大戰略方向包括強化「經濟安全」、打造「創新經濟」、發展「繁榮未來」。 賴清德呼籲，經貿談判成果攸關國家經濟繁榮與人民福祉，期盼後續立法院審議台美關稅協議，能秉持專業、依法審查，跨越黨派藩籬，跳脫政黨間窠臼，共同守護這份得來不易的談判成果。 對於中國國民黨此時在中國參與國共論壇，賴清德直言剛好可供國人辨識，到底是民進黨政府推動攜手美國與盟友，走進國際的經濟戰略對台灣比較有利，還是在野黨推動的二次西進對台灣經濟發展比較有利。 賴總統也直言，若國人能仔細瞭解2025年、蔡總統八年，與前總統馬英九的八年經濟成長率「孰優孰劣」，應會看得更清楚。

賴清德開記者會秀台美EPPD、關稅談判成果 允持續加深台美關係

賴總統周二協同外交部長林佳龍、經濟部長龔明鑫召開「台美經濟繁榮夥伴對話」記者會。他致詞表示，第六屆EPPD上周於美國華府舉行，此為美國總統川普第二任內首次召開，也是2020年首屆EPPD以來，雙方主持人首度實體對談。

賴總統提到，經過九個月努力，政府上月完成台美對等關稅談判，並取得讓國人滿意，讓世界欽羨的成果。他說，此成果不僅只是關稅數字調降，更確保台灣企業在國際經貿的競爭中，得以和世界主要競爭對手站在平等立足點上。

賴總統也強調，關稅談判只是台美合作的一部分，如何透過交流對話、擴大合作成果，持續加深台美的經濟戰略夥伴關係，一直是政府的目標。

林佳龍、賴清德、蕭美琴、龔明鑫

▲總統府召開台美經濟繁榮夥伴對話記者會，外交部長林佳龍（左起）、總統賴清德、副總統蕭美琴、經濟部長龔明鑫共同與會。總統府提供

第六屆EPPD聚焦四大支柱 推展三大戰略方向

賴總統說明，此次EPPD對話議程主要聚焦供應鏈安全戰略對接、關鍵礦物合作、第三國合作以及雙邊合作四大支柱，並可以此進一步歸納出下列台美未來合作三大戰略方向。

第一，強化經濟安全。面對地緣政治變動，AI與半導體等高科技產業日益重視安全與韌性，加速建構「非紅供應鏈」。台美簽署「矽盛世宣言及經濟安全合作聯合聲明」，展現強化經濟安全共同承諾，雙方將成立工作小組持續密切溝通，共造更安全、更具韌性供應鏈體系。

第二，打造創新經濟。台灣擁有世界級製造實力，美國具無可取代創新生態系、核心技術及全球市場連結優勢，雙方形成最具戰略互補夥伴關係。透過對話，台美將共造創新經濟，針對供應鏈安全、無人機認證、消除投資稅務障礙推進實質計畫，確保夥伴關係跟上科技重塑產業版圖速度。

第三，發展繁榮未來。此次會議涵蓋AI供應鏈、數位基礎建設、關鍵礦物、無人機供應鏈、第三國合作等領域，是歷屆最多元全面的一次，這顯示台美合作已從單一產業擴展至全方位跨領域深度鏈結，彼此成「繁榮未來」不可或缺夥伴，產業互補性與法規可信賴性也如同台美合作雙腳，缺一不可。

賴總統最後提到，台灣正走在正確經濟路線上，大步走向世界，台灣有實力也有信心，和民主夥伴一起引領下世代繁榮。他宣示執政團隊將續以「深化台美經貿」與「建立科技多元布局」為兩大目標，讓台灣產業能進一步「立足台灣、布局全球、行銷全世界」。

賴總統也呼籲，經貿談判成果攸關國家經濟繁榮與人民福祉，他期盼後續立法院審議台美關稅協議，能秉持專業、依法審查，跨越黨派藩籬，跳脫政黨間窠臼，共同守護這份得來不易的談判成果。

賴總統強調「經濟愈安全，產業就愈繁榮；經濟愈繁榮，台灣就越有實力走向世界。」

舉台美經貿對比國共論壇 賴清德：要攜手美日歐，或再度鎖進中國？

在媒體提問階段，對於中國國民黨正參與國共論壇，賴總統表示在野黨有其主張與路線，但他細數近年台灣達成的國際經貿成果，包括台美21世紀貿易倡議、台美對等關稅談判、台日數位貿易協定、台英貿易夥伴倡議，以及與東南亞、印度等國洽簽、更新的相關協定。

賴總統說，這次記者會目的不是刻意和國民黨赴中國進行的計畫（比較），但剛好能讓國人做對比，「到底我們要繼續攜手美國、日本、歐洲友盟國家走向世界，還是要再度的鎖進中國，去推動所謂的二次西進？」

重申民進黨重視兩岸關係 也盼中國正視中華民國存在、尊重台灣人民

對於兩岸關係議題，賴總統表示民進黨不僅重視台美或與各國關係，也同樣重視兩岸關係，因此自前總統蔡英文上任起就敘明「承諾不變、善意不變，不會在壓力下屈服，也不會走回頭路」，而他上任時也提到希望經由交流、對話進行合作達到和平共同的目標。

賴總統強調，自他任行政院長起，他於立法院備詢也不斷強調「兩岸有共同的敵人，就是天災、地變、傳染病」，「兩岸也有共同的目標，就是創造兩岸人民福祉」。

賴總統強調，只要中國正視中華民國存在事實，也願意尊重台灣人民自由民主生活方式，只要能夠對等、尊嚴，台灣很樂意和中國交流合作、共同創造和平，這是從蔡總統到他近十年的兩岸路線，持續保持善意。

賴：守護主權不應被解讀挑釁 不審預算只行國共合作是危險

賴總統盼國際社會也能夠看見台灣守護國家的決心，「守護民主守護主權，不應該被解讀為挑釁」，他喊話國民黨在進行國共交流的同時，也不能夠忘記身為國會最大在野黨，與民眾黨結合還是主導國會的應盡責任。

賴總統說，推動國政是行政團隊責任，監督是國會責任，國會也有義務審查中央政府總預算等福國利民的重大政策，也有責任審議國防特別預算，特別在面對中國威脅時，不能不審總預算、國防特別預算，只進行國共合作，這對台灣是危險的。

賴總統表示，他相信社會大眾應該很清楚，台灣須有厚實底蘊、底氣，要有強大的國防安全力量，才有辦法對等地進行兩岸交流。

攜手美日歐、二次西進孰優孰劣？ 賴：比對馬蔡賴時期經濟成長便可知

賴總統重申，此次記者會並非針對國民黨國共交流，但剛好可提供國人做清楚辨識，到底是民進黨政府推動攜手美國與盟友，走進國際的經濟戰略對台灣比較有利，還是在野黨推動的二次西進對台灣經濟發展比較有利。

賴總統也直言，若國人能仔細瞭解、清楚辨識，譬如2025年經濟成長率，或蔡總統八年的經濟成長率，與前總統馬英九八年的經濟成長率「孰優孰劣」，應該會看得更清楚。

