國共論壇、鄭習會受關注 鄭麗文：會對外說明 不會秘密進行

傳聞國共論壇將在本月底登場，且是為國民黨主席鄭麗文和中共總書記習近平的「鄭習會」鋪路。對此，鄭麗文今天(10日)表示，國民黨積極開展兩岸交流，若有具體進度，一定會公開說明，不會秘密進行，大家無須多方揣測。她也再度駁斥「條件說」，強調自己沒有從對岸得到任何訊息、開出任何條件。

外傳國共論壇將於1月底舉行，為「鄭習會」鋪路。對此，鄭麗文10日下午受訪時指出，她自接任黨魁後就表示要推動兩岸的對話、和解、融冰、交流，希望為兩岸和平開出一條新的道路。因此她就任以來，和對岸的交流、對話、溝通都非常暢通，也感受到對岸釋出的誠意與善意，雙方都希望能積極推展兩岸的交流活動。

對於國共論壇及「鄭習會」，鄭麗文強調若有具體進度會向外界報告，不會秘密進行。鄭麗文說：『(原音)所有相關未來有具體的進度或者是活動，乃至於大家非常關心的「鄭習會」，只要有具體的結論，我一定會第一時間向大家來報告跟說明，所以這絕不會秘密地進行，一定會公開向大家透過記者會來報告，所以大家可以不需要多方地揣測，或者是編很多的故事，也幫我編了很多的行程，然後做了很多的聯想，其實大可不必。』

對於有媒體引述國安官員的看法，質疑國民黨是以封殺新台幣1.25兆的國防預算特別條例才換來國共論壇重啟的門票，並作為交換「鄭習會」的籌碼。鄭麗文表示她已一再強調自己從來沒有從對岸得到任何訊息、開出任何條件，對於這種傳聞，她感到遺憾，也認為國安會應該積極尋求解決問題的辦法，而不是製造謠言、說風涼話扯後腿，變成「不安會」。

鄭麗文並指出，賴清德總統已公開表示不會再宣布台獨，這個議題從此不存在，所以只要民進黨下架台獨黨綱、回歸九二共識，不會有其他附帶條件，但當家的民進黨卻百般阻撓，不斷抹紅、唱衰、破壞國民黨希望為兩岸搭起的和平橋梁，非常有失格調。(編輯：鍾錦隆)