「國共論壇」重啟難換善意？沈伯洋：共產黨的本質是「欺善怕惡」

民進黨立委沈伯洋。 圖：金大鈞/攝

[Newtalk新聞] 停擺多年的「國共論壇」再度啟動。國民黨副主席 蕭旭岑 與國政基金會副董事長 李鴻源 今（2）日率團前往北京，出席「兩岸交流合作前瞻論壇」。對此，民進黨立委 沈伯洋 受訪時直言，國民黨恐怕仍未記取國共內戰後的歷史教訓，相關交流反而可能成為中國施加影響力的工具。

沈伯洋指出，前往中國進行交流時，對方往往會將這類會面視為影響力操作的「槓桿」，首要風險在於，可能重演過去簽署經濟協議時的「養、套、殺」模式，最終對台灣不利。

他進一步表示，當台灣政治人物前往一個意圖併吞台灣的國家進行談判時，其實已經進入對方所設定的框架。沈伯洋指出，不論是「九二共識」或「馬習會」，過去皆是在類似的情境下被生產出來，而這樣的會面模式，對台灣的國際認知與地位，將造成長遠影響。

沈伯洋強調，透過這類交流，中國逐步建構「一家人」的敘事與法律框架，當國際社會對台海情勢產生爭議時，便可將其定義為「內政事務」，而這樣的說法，正是透過一次又一次的會面逐步被形塑出來。

針對媒體提問，國民黨立委談到，期望在國共論壇期間，希望共機不要再擾台。對此，沈伯洋直言，國民黨過去即便曾提出類似呼籲，最終也從未實現。他指出，當一方對中國示弱、擺低姿態，對方反而會得寸進尺。

沈伯洋認為，中國共產黨的本質是「欺善怕惡」，若寄望透過放低姿態、增加交流，或以其他方式防止武力犯台，最終只會是「緣木求魚」。他強調，真正有效的方式，唯有強化自身防衛能力。

沈伯洋最後表示，最好的應對之道就是武裝自己、提升國防實力與守護國家安全，唯有不斷提高中國攻台的成本，才是面對中國共產黨最有效、也是最務實的策略。

