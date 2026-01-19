國共論壇1月下旬登場？ 蕭旭岑三緘其口：目前沒有進一步訊息

〔記者林欣漢／台北報導〕外傳「國共論壇」將於本月下旬在北京登場，國民黨副主席蕭旭岑今日接受專訪時仍三緘其口，他表示，目前都沒有進一步訊息，具體的做法要等到成熟才會對外公布，媒體的報導在資訊上有一點落差。

蕭旭岑今日接受廣播節目「千秋萬事」訪問，主持人王淺秋詢問，國共論壇行程還沒辦法確定？蕭旭岑表示，還沒有，這些都是媒體報導，報導的訊息有時候是會有落差的。王淺秋追問，所以不確定會有國共論壇這件事，也沒有要月底出訪？蕭旭岑說，媒體報導有他的訊息來源，目前與對方還有一些討論磋商，目前還沒有進一步訊息。

王淺秋又問，先前說國共論壇即將成行這件事，只是推測，還未成為國民黨的具體政策？蕭旭岑表示，這樣的講法不是很精確，國民黨主席鄭麗文競選前、就任後都一再表示，我們要維持溝通管道，重啟過去很多年沒有做的溝通平台，與台灣切身相關、民間殷殷期盼的產業交流等，都積極在做，至於具體的做法，要等到成熟才會對外公布，媒體的報導在資訊上有一點落差。

對於新北市長侯友宜日前表示，兩岸交流要遵循相關規範，要符合法治和台灣的民意。蕭旭岑認為，侯友宜講得很有道理，提醒的也很對，國民黨符合主流民意，也遵循中華民國憲法、兩岸人民關係條例的所有規範，從這個角度，賴清德總統當然會緊張，如果今天國民黨能證明有能力維持兩岸的溝通管道及交流，民進黨只能靠抹黑及恐嚇，看到他們的動作越大，代表他們越心虛。

蕭旭岑說，要參選的同志及國民黨支持者要有信心，國民黨確實站在台灣的主流民意，沒有人想要與大陸打仗、衝突，有九成民眾希望兩岸維持溝通管道，只要國民黨能證明有能力維持溝通管道，民心、民意會湧現出來，這也是賴政府害怕的地方。

