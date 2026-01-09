國共論壇1月底將恢復 藍：多對話降低風險

▲國共論壇一月底將登場，將由國民黨副主席蕭旭岑領軍。圖為蕭旭岑去年10月赴天津見國台辦主任宋濤。（圖／馬英九辦公室提供）

[NOWnews今日新聞] 媒體報導，國民黨主席鄭麗文上任後，停辦一段時間的國共論壇將正式恢復舉行，本屆論壇訂於1月27日至29日在北京登場，結束正式會議行程後，全程由副主席蕭旭岑領隊。國民黨發言人牛煦庭說，兩岸交流的重點就是對話，對話可以降低衝突的風險。

牛煦庭今（9）日受訪表示，若國共論壇能夠重新召開，代表兩黨之間仍保有一個對話的管道，外界應以較開放的心態看待，特別是在當前國際局勢快速變動、地緣政治風險升高的背景下，溝通本身具有其必要性。

牛煦庭指出，外界時常將國民黨與北京、台灣與北京之間的對話過度解讀，甚至上綱為民族主義或利益交換，但這樣的看法並不符合實際狀況，從國際關係與戰略層面來看，當前更需要的是風險管理與避險思維，而建立穩定的對話管道，本身就是降低衝突風險的一種方式。

牛煦庭表示，即使進行對話，國民黨仍會守住自身立場，重點並非讓步，而是透過溝通降低誤判與衝突的可能性。他認為，若國共論壇得以舉行，社會應給予祝福與理性看待，因為對話有助於穩定區域情勢，對台灣整體安全具有正面意義。

至於鄭麗文未來是否還有可能與中國領導人習近平見面？牛煦庭指出，黨內對於相關安排已有明確原則，包括對等層級的交流，以及時間與行程的彈性規劃。他並強調，國民黨的對外關係不會是一面倒的走向，若有相關交流，也必然會同步規劃訪美及其他國家的行程，展現多元且平衡的外交布局。

牛煦庭最後表示，國民黨整體對外戰略的核心考量，在於如何透過多元管道降低風險，為台灣尋找一條相對安全且穩定的道路，這也是所有相關對話與交流背後的最終目標。

