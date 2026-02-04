國共論壇15共同意見配合中共統戰？國民黨：民進黨才昧於各國與陸交流現實

國共兩黨智庫共同舉辦「兩岸交流合作前瞻論壇」今於中國大陸北京揭幕。國民黨提供



記者周志豪／台北報導

國民黨國共論壇與對岸達成5面項、15項共同意見，遭陸委會批評是配合中共統戰。國民黨中午回批，陸委會才昧於現實，無視國際間重要國家領導人近來接連訪問中國大陸，加強與中國大陸各方面合作。

國民黨揶揄，民進黨自己放棄責任、不接觸、不溝通，反怪國民黨溝通、接觸？但近來包括加拿大總理、英國首相、烏拉圭總統、芬蘭總理絡繹不絕訪問大陸，美國總統川普4月也要訪北京，難道他們都腦袋不清、倒果為因？

國民黨指出，當前兩岸緊張是因民進黨大搞台獨意識形態，刺激對岸採取軍事威脅，民進黨才是造成兩岸關係緊張始作俑者，民進黨政府只會搞意識形態，完全不顧人民的死活

國民黨表示，兩岸間溝通比不溝通好、接觸比戰爭好，民進黨執政帶來兩岸兵凶戰危，不斷增加國防預算，延長兵役服役期限，置國家於險境，是政治上的最大不道德。

國民黨表示，「兩岸交流合作前瞻論壇」共同意見，每一項都切實符合台灣民眾需求，陸委會放棄責任不與大陸溝通，是阻礙兩岸交流的絆腳石、破壞兩岸和平的麻煩製造者。

國民黨批評，民進黨政府漠視台灣經濟實況，台灣現在只有跟AI相關的12%高科技業人員及買高科技股票的人好，其他的產業都很慘。

國民黨表示，台灣去年觀光業逆差7000億元，尤其花蓮地區，農曆年旅館業訂房率只有2成，民宿歇業200多家，若開放陸客來台旅遊，起碼可增加約2000億元收入，造福旅遊業、旅館業、小吃業、伴手禮業。

