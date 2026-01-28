國共論壇2/2至2/4北京登場 蕭旭岑：鎖定三大主題

蕭旭岑宣布，將在2月2日到4日偕同「國政基金會」副董事長李鴻源及40名專家學者，前往大陸北京，出席由雙方智庫舉辦的「兩岸交流合作前瞻論壇」。（圖：國政基金會臉書）

國民黨副主席蕭旭岑今天（28日）召開記者會宣布，受黨主席鄭麗文指示及委託，將在2月2日到4日偕同「國政基金會」副董事長李鴻源及40名專家學者，前往大陸北京，出席由雙方智庫舉辦的「兩岸交流合作前瞻論壇」。（張柏仲報導）

蕭旭岑強調國民黨主席鄭麗文特別重視這次論壇，希望能討論兩岸民眾共同關切、攸關兩岸深化交流的前瞻性議題。至於核心焦點，蕭旭岑表示，在雙方共同磋商下，本次論壇將聚焦三大主題：「觀光旅遊交流」、「產業交流合作」、「環境永續發展」。共同探討包括旅遊、航點、醫療安養、精密機械、AI人工智能、防災減災、新能源與環保節能減碳等重要面向和議題。

蕭旭岑強調，過去國民黨執政期間，兩岸在堅持九二共識、反對台獨的共同政治基礎上，共同推動許多造福兩岸百姓的交流合作。包括馬前總統任內簽署了包括ECFA在內的23項協議，至今民進黨政府還是完全照單全收，證明兩岸「大交流、大合作，和平發展、互利共榮」完全符合兩岸人民的利益。

蕭旭岑指出，民進黨執政十年，兩岸交流幾乎完全斷絕，許多產業都來拜託國民黨，希望能幫忙尋找出路，恢復兩岸交流，協助產業重拾生機，他說兩岸共同發展、互利互惠，也對台灣民眾的民生與經濟有所助益。

蕭旭岑強調國民黨絕對站在台灣老百姓那一邊，當前台灣社會的主流民意，都希望兩岸能儘速恢復交流；更有多份民調顯示：超過8成民眾希望兩岸一定要維持溝通管道。這次論壇只是一個開始，期待未來能有更多交流合作，促進兩岸安定繁榮及和平發展。