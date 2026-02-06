國共越交流兩岸越慘？學者揭中共陷阱三部曲 開放金馬旅遊竟是釣餌

國際中心／綜合報導

國共智庫論壇日前落幕，雙方達成15項共識。（示意圖／資料照）

中國近期宣布恢復上海居民赴金馬旅遊，看似對台釋出善意，卻被學者踢爆恐是「誘台陷阱」。國共智庫論壇日前落幕，雙方達成15項共識，但中國官方隨即要求民進黨取消限制，將觀光作為政治籌碼。專家警告，中共已畫好「統戰路徑圖」，透過給予國民黨小甜頭，逐步推動「反台獨、反外部干涉」的政治議程，甚至直言「國共越交流，兩岸關係越糟糕」。

隨著國共智庫論壇剛在福建落幕，中國文旅部宣布恢復上海居民赴金門、馬祖旅遊，這一舉動被外界視為北京對台策略的新一輪攻勢。雖然表面上是促進觀光交流，但隨之而來的卻是中共官方強硬喊話，要求台灣執政黨盡快解除禁令，此舉引發民進黨強烈反擊，質疑中共長期片面中斷陸生與陸客來台，如今卻反將觀光客當作經濟脅迫的武器。

廣告 廣告

針對中共此番操作，兩岸政策專家深入分析指出，開放金馬旅遊僅是一個精心設計的「釣餌」。學者認為，北京當局意圖透過給予國民黨些許政治紅利，讓國民黨在台灣內部渲染「陸客回流」的榮景假象，進而誘導台灣民意。更令人擔憂的是，中共心中早已擬定好一套完整的「統戰路徑圖」：第一步是迫使台灣承認「中國人」身分；第二步則是推動統一並反對台獨與「外部勢力干涉」（即反美）；最終目標則是宣揚中共統治的合法性與偉大。

對於國民黨主席朱立倫呼籲總統賴清德接受「九二共識」以開創和平，賴清德回應堅定立場，直言習近平定義的九二共識即是「一個中國原則」與「一國兩制」，完全沒有中華民國的生存空間。他強調，若在此前提下欣然接受，無異於自我否定國家主權。

學者更進一步示警，歷史經驗顯示，國共兩黨的交流並未帶來真正的和平。從過去的雙城論壇換來圍台軍演，到此次論壇後習近平在與川普的通話中對美施壓台海議題，皆證明「國共越交流，兩岸局勢越險峻」。中共所建構的「和平繁榮論」，本質上是「統一繁榮論」，意即只有在統一之後，台灣才能享有北京定義下的和平與繁榮，而那時台灣恐怕只能淪為「中國台灣省」。

更多三立新聞網報導

照顧27年竟祕婚百歲翁…四兒怒揭陰謀：她想吞光父親家產

天眼系統也沒用？中國11天失蹤百人 學者曝「人體零件」產業鏈真相

死人不會說話…17歲槍手狂轟茶行20槍 竟將黑槍全推給亡友扛責

產子後消失！受害少女日記淚訴富商育種陰謀 想設「嬰兒農場」大播種

