即時中心／顏一軒報導

平面媒體稍早以「獨家消息」形式披露，「鄭習會」規劃在3月中舉行，不過相關消息已遭國民黨嚴正駁斥；外傳中國全國政協主席王滬寧在和國民黨副主席蕭旭岑進行閉門會議時定調，「『框架和平』的基礎須以『中國統一』為指針」。對此，蕭旭岑今（8）日予以反駁，並強調「每一個字都是編造的」。





《自由時報》總編輯鄒景雯稍早刊載消息稱，中國國家主席習近平與國民黨主席鄭麗文的「鄭習會」，規劃傾向在年度紀念「反國家分裂法」（每年3月14日）的前後期間登場。

廣告 廣告

對此，身兼國民黨發言人的新北市議員江怡臻回應，有關鄭主席訪問中國，目前尚未有訊息，相關報導均屬臆測；而蕭副主席已多次強調，國共智庫論壇重起中斷十年的兩黨平台，為兩岸重新搭起橋梁，協助台灣各產業各領域與大陸交流合作，累積互信、嘉惠百姓，循序漸進後，未來更高層的合作將水到渠成。

快新聞／國共閉門談統一？傳鄭習會3月登場 蕭旭岑否認：專家學者可作證內容全是編造

國民黨發言人、新北市議員江怡臻。（資料照／國民黨文傳會提供）

江怡臻強調，蕭旭岑與王滬寧的會見內容「都是瞎掰胡扯、假新聞與認知作戰」，當天與會的台灣專家學者都可為證。

被點名的蕭旭岑則澄清稱，當天不只國民黨人士，還有專家學者，王滬寧到底有沒有講這些話，是很容易查證的事情，但即使如此，國安人士和特定媒體還要製造假新聞，「可見我們這次兩岸重啟平台，幫助台灣產業，對民進黨壓力很大」。

蕭旭岑又稱，「我可以負責任地說，王滬寧會面內容，都是造假，每一個字都是編造的，我們又不是只有國民黨人士在裡面，還有專家學者，很容易查證，呼籲媒體還是要堅守專業，不要被黨政人士利用」。





原文出處：快新聞／國共閉門談統一？傳鄭習會3月登場 蕭旭岑喊專家學者可作證：內容全是編造

更多民視新聞報導

國共論壇登場！蕭旭岑喊兩岸都是中國人 民進黨狠打臉

台灣供應鏈恐被害慘！國共論壇驚傳「假交流真滲透」 民進黨開嗆了

川習會前夕！國共論壇甫落幕 學者示警：刻意塑造台灣民意轉向錯覺

