國共「智庫交流」確定了！ 國台辦證實2/3北京舉辦

台北市 / 吳欣蓉 綜合報導

傳出原定月底的國共論壇轉型為「智庫交流」，並延期到2月2日至4日在北京登場，由國民黨副主席蕭旭岑率隊出席。對此，中國國台辦今(28)日證實，將於2月3日在北京舉辦論壇。

國台辦今日召開例行記者會，發言人張晗表示，經國共兩黨有關方面協商，國共兩黨智庫論壇將於2月3日在北京舉辦，由中共中央台辦海研中心與中國國民黨「國政研究基金會」共同主辦，主題為兩岸交流合作前瞻，國共兩黨及兩岸旅遊、科技、醫療、環保等代表人士和學者將出席論壇，深入交流研討、共商兩岸關係發展，共謀兩岸同胞利益福祉。

原始連結







更多華視新聞報導

傳北京不滿擋軍購不到位「技術性延遲國共論壇」？ 蕭旭岑駁斥：胡說八道

傳國共「智庫交流」2/2北京登場 蕭旭岑：文傳會將正式說明

國共論壇延至2月初舉辦 轉型為智庫交流

