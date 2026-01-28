國共「準智庫交流」2/3登場 蕭旭岑：與軍購無關

國民黨副主席蕭旭岑（左），與國民黨智庫副董事長李鴻源（右）。（圖／東森新聞）





國民黨持續鋪陳「鄭習會」，確定將重啟國共論壇，並改名轉型為「兩岸智庫交流」。2月2日將由國民黨副主席蕭旭岑帶隊前往北京，交流活動於3日正式登場，議題聚焦觀光旅遊、環境永續等民生領域，強調不觸及兩岸政治。對此，民進黨再度批評，指國民黨阻擋軍購是為換取「鄭習會」門票。

國民黨副主席蕭旭岑親自宣布，將重啟中斷9年的國共論壇，不過此行主要以智庫交流為主，並沒有兩黨主席會晤。

國民黨副主席蕭旭岑表示：「至於鄭麗文主席訪問中國大陸，如果是在這一切交流之中重要的一環，這個部分因為現在還沒有明確訊息，但是我們這一次的智庫對接，這個論壇相當的重要，我相信這是一個開始。」

國民黨智庫副董事長李鴻源說：「非關國安的這些技術，其實兩邊都可以好好來交流，總之是希望第一個互相了解，第二個創造雙贏。」

國民黨定調此行為新型態國共論壇，主要是藍營智庫與對岸海研中心交流，由副主席蕭旭岑領軍，智庫副董事長李鴻源出席。首日中國國台辦主任宋濤將設宴迎接。

不過民進黨批評，這場「智庫交流」只是包裝，實際上是擋下軍購條例，換取鄭習會門票。恰巧國台辦同步開記者會，明確點出論壇將在2月3日舉行。

立委（民）吳思瑤指出：「所以現在國民黨急切的是在擋軍購的集點卡，正在集點ING，他們正在換取籌碼，能夠進行國共論壇或者後續鄭習會的頭期款，軍購繼續擋，那麼他們自己跳到黃河真的也洗不清。」

國民黨智庫副董事長李鴻源則回應：「基本上都是專家學者，幾乎沒有政治人物，這是一個非常務實、非常專業的交流。」

國民黨副主席蕭旭岑也說：「賴清德總統約束一下下面的國安人士這些爪牙，不要破壞兩岸交流。」

面對民進黨連番砲轟，藍營則表示，不會因綠營「抹紅」而停止兩岸交流腳步。

