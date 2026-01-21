國共「首次智庫交流論壇」？陸國台辦：「保持良性互動」

國共論壇傳將在北京復辦，並可望定調為「首次智庫交流論壇」，大陸國台辦發言人彭慶恩今表示，願在堅持九二共識、反對台獨的政治基礎上，「與包括中國國民黨在內的台灣各政黨、團體和各界人士一道加強交流交往，保持良性互動。」

大陸國台辦發言人彭慶恩。（圖／翻攝《央視》）

大陸國台辦今舉行例行記者會，有媒體詢問，先前外傳國民黨副主席蕭旭岑將於月底赴陸，甚至復辦國共論壇，但蕭旭岑已表示「媒體報導在資訊上有落差」，國民黨主席鄭麗文也將之定義為「首次智庫交流論壇」，表示確定後第一時間對外說明，陸國台辦有何評論。

大陸國台辦發言人彭慶恩指出，「我們願在堅持九二共識、反對台獨的共同政治基礎上，與包括中國國民黨在內的台灣各政黨、團體和各界人士一道加強交流交往，保持良性互動，共同推動兩岸關係和平發展，造福兩岸同胞。」他進一步表示，「你關心的問題，如果有新的情況，我們將即時發布」。

國共論壇傳出有望於1月下旬於北京登場，鄭麗文17日表示，若有結果會第一時間透過記者會公開說明。她強調，全力開創造兩岸和平契機是台灣任何政黨責無旁貸的責任，只要回歸九二共識、反對台獨，這是全世界的共識，不需多加條件，相信馬上可以迎來兩岸融冰和解。至於蕭旭岑19日表示，國共論壇行程還沒確定，並表示「報導的訊息有時候是會有落差的」。

