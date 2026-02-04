國共15項共同意見！中國公告將恢復上海居民赴金馬 國台辦：兩岸一家親

記者陳思妤／台北報導

國台辦發言人陳斌華日前主持例行記者會（圖／翻攝畫面）

「國共兩黨智庫論壇」3日在北京開幕，達成15項共同意見，包括「推動恢復兩岸人員往來正常化」，而中國文化和旅遊部今（4）日也宣布，將於近期恢復上海居民赴金門、馬祖旅遊。對此，國台辦聲稱，積極支持，樂見其成，「大陸方面始終秉持『兩岸一家親理念』，一貫支持推動兩岸人員往來正常化及各領域交流常態化，為台灣同胞謀利造福」。

國共智庫論壇登場，兩黨及兩岸相關領域的代表人士、專家學者就「觀光旅遊交流」、「產業交流合作」、「環境永續發展」等三項議題進行深入交流研討；與會人士透露，經過深入交流討論，提出五個面向、十五項共同意見，包括「推動恢復兩岸人員往來正常化」、「加強兩岸新興產業領域合作」、「探索兩岸醫療康養合作新路徑」、「深化兩岸環保領域交流合作」、「強化兩岸防災減災合作」。

中國文旅局今也聲稱，為進一步促進兩岸人員往來正常化和各領域交流常態化，回應台灣民眾和旅遊業界熱切期盼，增進兩岸同胞利益福祉，「大陸方面將於近期恢復上海居民赴金門、馬祖旅遊」。目前各項工作正積極籌備中，希望兩岸旅遊業界加強溝通對接，為大陸居民赴金門、馬祖旅遊提供優質服務與產品。

對此，國台辦發言人陳斌華聲稱，「大陸方面始終秉持『兩岸一家親理念』，一貫支持推動兩岸人員往來正常化及各領域交流常態化，為台灣同胞謀利造福」。他稱，這是順應兩岸同胞熱切期盼加強交流往來的切實舉措，回應了台灣社會要和平、要發展、要交流、要合作的主流民意，「我們對此積極支持，樂見其成」。

陳斌華還說，希望民進黨當局正視島內主流民意和業界呼聲，「解除對兩岸人員往來和各領域交流合作的阻撓禁限，儘早恢復大陸居民赴台旅遊」。

不過，對於國共的「共同意見」，陸委會3日直言，當前兩岸關係的癥結，在於中共持續對台步步進逼、敵意有增無減，如軍機艦擾台、跨境鎮壓等極限施壓。國民黨卻無視中共意圖消滅中華民國、併吞台灣，執意與中共合辦「國共智庫論壇」，並在「九二共識」及反對「台獨」的政治前提下，發布所謂「共同意見」，誆稱要推動解除我政府對兩岸人員往來的人為限制等，這根本是倒果為因，政府絕不會接受。

