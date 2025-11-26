國分太一終於出面 淚灑記者會嘆「只是想知道我錯在哪」

TOKIO成員國分太一今天突招開記者會。 圖／摘自國分太一官方X

前「TOKIO 東京小子」成員國分太一日前突然遭電視台以「違反公司規範」除名，他在今（26日）突然與律師共同召開記者會，首次針對「多次違反公司規範」遭日本電視台除名並無限期停工一事說明，但還是留下不少謎團。他身穿黑色西裝、神情憔悴，數度哽咽鞠躬，向所有受牽連的當事人、節目製作人員、贊助商及觀眾致歉，並坦言「在幾天內失去了所有」。

他表示，自日本電視台公開調查結果以及做出將他退出節目的決定後，至今未被告知具體違反內容，「我只是想知道，自己究竟做錯了什麼」，表示並已在上個月向日本律師聯盟申請人權救濟。他強調無意與老東家對立，「只是希望能面對錯誤，承擔責任」。

國分提到，自己過去仰賴長年累積的地位與環境，缺乏自覺而導致一連串結果。他在記者會上還落淚表示：「從節目被撤換、活動停擺、TOKIO事實上解散、與夥伴創立的公司與設施也相繼停業……我幾乎一無所有。」對於是否復出，他表示當務之急是向外界說明與致歉，尚未考慮下一步，強地「沒有打算引退」。他也再次對支持他的前隊友城島茂與松岡昌宏表達感謝：「就算沒有了團體形式，那份牽絆依然存在。」