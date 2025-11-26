國分太一性騷女員工哽咽致歉！演藝事業全崩「我失去了一切」

國分太一於26日舉行記者會說明性騷擾事件。（圖／X@tokioinc_taichi）

51歲日本男團「TOKIO」成員國分太一，今年6月遭日本電視台以「多次重大違規」為由火速開鍘，有5個多月幾乎消失在演藝圈。今（26日）下午他終於召開記者會，承認性騷擾女員工一事，哽咽道歉，但他也反控電視台的舉動，害他全面崩盤。

綜合日媒報導，在八卦雜誌《週刊文春》今早爆料國分太一向日本電視台坦承所有性騷擾細節，例如跟A小姐單獨喝酒時強抱強吻，甚至傳了自己的下體私密照給對方；另外還有在一場聚會上趁著酒意摸B小姐的屁股，以及在通訊軟體上大聊男女床事。

電視台高層得知後，火速對外開鍘國分太一，除了退出節目並除名，還有他所屬的團體TOKIO相關隨之解散。對此，國分太一隨後召開記者會，並向大眾鞠躬道歉。

他哽咽表示，這5個多月以來都過著無地自容、後悔的心情度日，「短短的幾天內，我失去了一切」，深知自己的行為思慮不周，作為公眾人物自覺不足，即便後悔都無法彌補。

不過，國分太一也質疑日本電視台，當天假藉「開會」、「製作人換人要去打招呼」為理由要他赴約，結果一到現場遭遇「突襲式訊問」，隨後被開除撤換，但電視台卻拒絕告知具體懲處事由和標準，引發外界揣測。

目前，國分太一已向日本律師聯合會申請人權救濟，主張日本電視台並未告知完整事實，導致國分太一無法對外詳細說明，手上節目、代言全部被撤換，促使他的損失已經遠遠大過本身必要的懲罰。對此，日本電視台強調，懲處完全適當。

至於TOKIO部分，國分太一強調，他和團員城島茂、松岡昌宏都有共識「只要其中一人缺席就解散」，因此才會決定在今年6月解散，也感謝團們的溫暖支持。談到未來去向，國分太一則表明，他至今仍還無法思考。

★《中時新聞網》關心您，尊重身體自主權，遇到性騷擾勇於制止、勇敢說不，請撥打110、113

性侵害就是犯罪，請撥打110、113

現代婦女基金會 性侵害防治服務專線02-7728-5098分機7

婦女救援基金會 02-2555-8595

勵馨基金會諮詢專線 02-8911-5595/性騷擾專線04-2223-9595

