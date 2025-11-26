國分太一涉猥褻2女細節曝光！首度開記者會哽咽道歉 反控電視台突襲

日本男星國分太一。翻攝X



日本男團TOKIO成員國分太一今年6月驚傳捲入醜聞停止演藝活動，TOKIO也因此解散，由於他涉案細節並未被揭露，本人也從未對此道歉。日媒《週刊文春》今（26日）爆料，國分太一不僅曾對2名女性工作人員強吻、觸摸身體及臀部，甚至還傳下體照猥褻。對此，國分太一下午火速召開記者會首度道歉，強調過去5個月來每天都後悔得無地自容，講到悲傷處還一度哽咽，不過他也認為，電視台火速開鍘、讓他事業全部崩盤，已經超出他應承擔的範圍，目前已提出申訴。

國分太一今年6月爆出捲入醜聞，全面退出電視與電台節目，並遭多家企業撤下代言，宣布無限期停止演藝活動，TOKIO也隨之解散。TOKIO社長城島茂僅低調說，國分太一涉及「重大違反道德倫理行為」，但並未公開細節，國分太一則發表個人聲明，坦承是因長年身為公眾人物卻未自覺所致，反省自己「思慮不周、自滿與行為失當」，後續傳出疑似發生性醜聞或捲入金錢糾紛，但並未獲證實。

TOKIO解散迄今5個月，《週刊文春》今爆料國分太一向日本電視台供述的細節，國分太一今年6月18日遭到電視台「突襲詢問」是否有騷擾電視台工作人員，他當場坦承2個事例，一次是到外地錄影過夜時，邀請熟識的工作人員A女到自己的房間一起喝酒，當時他抱住對方還親吻，也有其他肢體接觸。另一次則是在餐會上藉著酒意摸B女的屁股，也有在LINE上聊一些男女之事，還曾傳訊息邀約過她，電視台高層得知此事，火速在2天內就對國分太一開鍘。

對此，國分太一今在記者會一開場先向受害者、粉絲、製作單位、贊助商表達最誠摯的歉意，他坦承自覺不足、思慮不周，更表示過去五個月，他每天都帶著「無地自容、後悔」的心情度過，更一度哽咽。

不過，國分太一也質疑日本電視台假開會之名要他前往，結果卻遭到「突襲式訊問」，隨後火速就被節目撤換、除名，國分的委任律師主張，電視台當時拒絕告知懲處的具體理由和標準，引發外界揣測，間接造成他事業全面崩盤，遭受了超過事件本身必要懲罰的損失，目前已向日本律師聯合會提出申訴，要求電視台給出明確的處分依據。

國分太一強調，自己的人生大部分都在TOKIO，當時之所以決定解散，是因為成員們有「只要其中一人缺席就解散」的共識，他並感謝前隊友城島茂和松岡昌宏給予的溫暖支持，不過對於未來的去向，他也坦言：「現在還無法思考。」

《太報》關心您：若遭到性騷擾或性侵害，請撥打113專線，尋求專業協助。

