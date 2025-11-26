國分太一爆職場性騷！強吻、摸臀電視台女員工 突開記者會控「失去所有」

國分太一今召開記者會，除了對受害者致歉，也質疑日本電視台的處理程序。翻攝X@TBS_geino

國分太一6月爆出「違規新聞」後，導致所屬TOKIO（東京小子）在事件5天後，宣布成軍31年的團體正式解散。國分太一今（26日）被《週刊文春》踢爆2起猥褻事件，下午也在事隔5個月後首度露面召開記者會。

國分太一今首度召開記者會公開致歉，他表示，「今天能給我這樣的機會，真的非常感謝。首先，對於因我自身行為而受到傷害的當事人，雖然已經來得太遲，也不是能當面道歉，但仍想藉此機會向您表達最深的歉意。我真的非常抱歉。」

國分太一今向受害者鞠躬。翻攝FNN

國分太一透露自從被告知退出節目後，全面停工後，每天都深刻反省。據《週刊文春》報導指出，兩名受害者都是他的節目工作人員，據悉他曾與A小姐單獨喝酒時，擁抱對方強吻及有身體接觸，更曾把自己的下體照發給對方；而在另一個酒席中，他借著醉意摸B小姐的臀部，並向她傳曖昧訊息。

國分太一今在記者會數度哽咽，更透露已向日本律師聯合會申請人權救濟。提到在事件後火速被電視台開鍘，他說：「我彷彿被世界遺落。為了讓事情能再向前推動一些，我選擇提出人權救濟。短短幾天之內，我失去了所有。究竟是哪項行為被認定為違規，我連確認的機會都沒有。變化來得太快，我跟不上，只剩下懊悔、孤立、絕望等負面情緒壓得我喘不過氣，也難以控制自己。從一開始我就希望能向相關人士道歉，當然，也沒有與日本電視台對立的意思。」

國分太一記者會上數度含淚哽咽。翻攝FNN

國分太一透露自己被叫去談話時，電視台高層只說「有2、3件關於規範的事想詢問」，沒想到接著便有律師進場，並突然開始聽取調查。也因此於10月提出人權救濟申請，主張日本電視台程序不當。

他回憶當時與電視台高層的談話，「當時我完全無法冷靜，但也只能努力接受眼前的狀況，便啟動手機錄音功能，結果被律師發現，被要求立刻刪除，理由是『保護隱私』。我也只能當場刪掉。後來，規範部門給了我筆記本和筆，叫我記下想法，但因為太突然、緊張又害怕，手一直發抖，什麼都寫不出來。最後，高層就在現場直接通知我節目停播。」

並再次提到對於仍會時不時關心他的TOKIO兩位成員心懷感謝，「即使團體不再存在，我才發現彼此的心仍緊緊相連。還有一直支持我們的粉絲，5個月來無法向大家說明解散理由，我真的感到非常抱歉。」更吐露至今仍無法思考演藝計劃的下一步。而日本電視台隨後也發聲明表示，「僅以國分在聽取說明時親自提及的內容，就已構成違反規範，」更強調電視台始終以保護相關人士為第一要務。

★《鏡報》關心您： ◎尊重身體自主權，請撥打113、110。 ◎若自身或旁人遭受身體精神虐待、性騷擾、性侵害，請打110報案再打113找社工 ◎勵馨基金會 台北市蒲公英諮商輔導中心專線02-2362-2400 ◎現代婦女基金會 性侵害防治服務專線02-7728-5098分機7 ◎婦女救援基金會 02-2555-8595



