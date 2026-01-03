國務卿盧比歐證實「抓到馬杜洛夫婦」！將在美接受審判

記者高珞曦／綜合報導

美國與委內瑞拉情勢升溫，3日稍早美總統川普宣布已抓獲委國總統馬杜洛夫婦，海湖莊園將在3日早上11時（台灣時間4日凌晨12時）召開記者會。美國務卿盧比歐也證實馬杜洛被抓，且將在美接受審判。

美國務卿盧比歐向共和黨籍聯邦參議員李麥克證實，美軍已抓獲委內瑞拉總統馬杜洛及其夫人，之後將帶到美國受審。（圖／路透）

據美國共和黨籍猶他州聯邦參議員李麥克在X的貼文，他剛結束與國務卿盧比歐的通話，盧比歐告訴李麥克，馬杜洛已經被美軍逮捕，並會在美國接受審判。

李麥克表示，這場軍事行動可能是美總統川普基於憲法第2條享有的權力範圍，即保護美方人員不會受到實際或即將發生的攻擊。李麥克也提到，盧比歐向他表示，既然馬杜洛已被美方抓獲，預計委內瑞拉不會再有進一步行動。

此前美總統川普在社群平台Truth Social發文，美國已成功對委內瑞拉及其總統馬杜洛發動大規模攻擊，且抓獲馬杜洛與妻子並將2人遣送出偉國境內，該行動是與美執法部門聯合進行。川普預告，美東時間3日早上11時（台灣時間4日凌晨12時），他會在佛羅里達州的海湖莊園召開記者會說明更進一步訊息。

此外，委國防長洛佩斯（Vladimir Padrino Lopez）表示，美軍褻瀆委國國土，且以飛彈、戰鬥直升機發射火箭攻擊平民居住區域，委國會在陸、海、空、河流等處進行相關部署防禦美國，也會加強飛彈能力。

