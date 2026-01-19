國務院兼運動部？新任務要靠體育盛事揚國威

政治新聞網站Politico指出，國務院也許現在該稱為運動部。美國是2026年世界盃足球賽東道主之一，同時也是2028年奧運主辦國，正忙於應付國際地域衝突的國務院又增添一項任務：藉由國際體壇盛事來宣揚美國國威，吸引外國投資。

國務院面臨的第一道難題是如何在川普總統嚴格的移民政策下讓外國遊客來美觀賞比賽。

Politico指出，根據對國務院官員的訪問與獲得的一份文件顯示，川普政府已制定一份「運動外交計畫書」，說明美國應該如何利用如世界盃與奧運等國際體壇盛事來展現軟實力與促進外國對美投資。

曾仼美國駐巴拿馬大使的費雷(John Feeley)表示，「國務院在這兩項國際賽事扮演角色十分重要。」

根據國務院官員透露，美國在世界各地的大使館與領事館最近都已增加人手，以協助處理各國足球迷申請簽證事宣。與此同時，國務院也針對已購票的球迷開設世界盃專用簽證處理系統，也就是所謂的國際足總通行證(FIFA Pass)，預料在本月底就會開放申請。

此外，國務院也要求各國提供足球流氓的訊息，以拒絕這些人入境簽證。前美國駐葉門大使費爾史坦(Gerald Feierstein)表示，國務院最大的挑戰是要面對兩類來美的觀眾，一類是一般的外國遊客，國務院竭誠歡迎他們前來美國觀賞賽事，另一類是政府不想讓他們前來也不希望看到的外國人。他強調，國務院必須審慎分辨其中的差異。美國駐外單位有權拒絕支持反猶主義、恐怖主義 與對美國人民、文化、政府、機構與建國原則懷有敵意的人入境。

國務卿盧比歐(Marco Rubio)則是強調，「我們對大家的建議是如果你有賽事門票，你必須申請簽證，如果還沒有，你就得盡快申請，別等到最後一分鐘。門票不等於簽證。」

但是川普總統的移民法規使得國務院處理簽證的工作遠比一年前複雜。川普的行政命令限制三十多國的人民來美，其中包括四個世界盃參賽國，然而這些限制令的程度卻又互不相同。例如伊朗與海地所受到的限制十分嚴格，幾乎沒有例外情形，賽內加爾與象牙海岸所受限制就比較寬鬆，這樣的差異性增加了國務院處理相關簽證的難度。

此外，雖說這些國家的比賽隊伍，包括球員、教練與職員都能豁免限制，但是也都必須符合若干條件才能獲准赴美。

