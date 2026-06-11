國北教大女廁遭裝設針孔 嫌另涉北藝大偷拍案

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（中央社記者許秩維、黃麗芸台北11日電）國北教大女廁日前被人裝設針孔攝影設備，警方追查時發現嫌疑人另涉北藝大女廁偷拍案。北藝大今天表示，此案由警方偵辦中，學校將派專人陪同受害個案進行調查指認。

國立台北教育大學女廁日前被人裝設針孔，警方5月底在新北市淡水區逮捕涉案的63歲左姓男子到案，並依妨害秘密罪嫌移送台北地檢署偵辦，遭台北地院裁准羈押。

據悉，檢警後續透過相關證物追查發現，左男另涉國立台北藝術大學校內女廁偷拍案，並於本週知會校方，將併案偵辦，目前已知相關受害者逾10人。

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台北藝術大學主任秘書李璁娀今天告訴中央社記者，校方接獲台北市大安分局通知，警方在偵訊日前涉嫌於國北教大女廁裝設針孔攝影設備的嫌犯時，發現嫌犯在北藝大藝文生態館1樓女廁內也涉嫌偷拍，目前此案已由警方偵辦中。

李璁娀提到，警方告知相關證物及偷拍設備均已依法查扣，目前未發現影像有外流情形；為保護當事人隱私，針對嫌犯疑似設置偷拍設備的3個時間點，校方也提醒學生如懷疑自己可能是受害者，可聯繫警方，學校將派人員陪同處理。

李璁娀指出，國北教大傳出遭偷拍事件後，北藝大就已自我加強巡察，目前沒有相關疑慮，未來會提高每日巡查頻率，加強檢查校內廁所、哺乳室及涉及個人隱私的場所，校方也已針對校內各場館進行安全檢視，並將藝文生態館戶外空間夜間照明改設為長亮，以提升夜間可見度。

為協助受害當事人，李璁娀表示，校方除了視個案需求提供陪同調查指認、法律諮詢、權益告知及其他必要協助，為照顧師生心理支持需求，學生諮商中心也將提供專業心理諮商與輔導服務，協助受影響師生獲得適切支持。（編輯：管中維）1150611