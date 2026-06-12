國北教大女廁針孔案風暴擴大 63歲惡狼跨校偷拍北藝逾10人受害

警方查出左男曾跨校潛入國立台北藝術大學（北藝大）藝文生態館女廁裝設針孔，校方證實目前已知受害者超過10人。 （示意圖）



上月底國立台北教育大學驚傳有女學生在教學大樓4樓女廁內，發現偽裝成日常用品的針孔攝影機、電池及記憶卡，警方隨即在5月28日迅速逮捕涉案的63歲左姓男子。原本以為惡狼已遭羈押收押，不料台北市警大安分局在鑑識查扣的針孔硬體與記憶卡內容時，赫然發現裡面竟出現其他校園的廁所場景，經追查證實，左男竟然也跨校潛入位於北投區的國立台北藝術大學進行偷拍，引發校園師生集體恐慌。

北藝大主任秘書李璁娀對外證實，校方已接獲警方正式通知；檢警在過濾左男的偷拍檔案後發現，他曾多次潛入北藝大校內的「藝文生態館」1樓女廁裝設針孔設備。目前根據影像清查，已知相關的受害女性總計超過10人。雖然現階段尚未發現任何偷拍影像有外流至網路的跡象，但為了揪出惡狼的惡行，校方已主動公佈左男涉嫌犯案的「4月初至5月底」共3個密集時間段，呼籲曾於該期間出入該洗手間的師生多加留意，以利後續的案情指認。

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北藝大已迅速採取緊急應變措施。校內不僅立即設置了單一受理窗口，並由專人及性平團隊陪同受影響的師生進行法律諮詢與悲傷輔導；同時，校方也宣布全面提高每日校內隱私場所、各大教學大樓廁所的隱私巡查與反針孔偵測頻率。

此外，針對受影響、受衝擊較深的電影系教師與學生，校方也已規劃召開專案輔導諮詢會議，並大動作將案發場館藝文生態館的戶外夜間照明，由原本的感應式改為「夜間長亮」狀態，誓言以最高規格確保校園整體環境安全，不讓偷拍惡狼有機可乘。（責任編輯：王晨芝）

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