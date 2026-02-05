國北教大實小社團成果發表 學子登臺展現自信

國北教大實小舉辦社團成果發表會，陶笛阿志與學生同臺演出

壓軸登場的跆拳道演出，獲得熱烈掌聲

國立臺北教育大學附設實驗國民小學日前舉辦「社團成果發表會」，邀請全校師生與家長共同見證孩子一學期的學習成果。活動在熱鬧歡樂的氣氛中登場，知名陶笛演奏家游學志（陶笛阿志）也驚喜現身，與陶笛團學員同臺演出多首動聽曲目。從音樂、舞蹈到體育展演，孩子們以自信與活力展現多元學習的豐碩成果，現場掌聲與喝采聲不斷。

國北教大實小表示，本次成果發表會由校內多個社團接力演出，包括搖滾音樂社、烏克麗麗社、歌舞百老匯、佛朗明歌入門、熱舞社、學校樂隊、合唱團與陶笛隊等，節目內容豐富多元。壓軸登場的跆拳道表演，以整齊劃一的動作與精彩擊破展現學生的專注與紀律，為活動畫下熱血又精彩的句點。

陶笛演奏家游學志與合唱團、陶笛隊學生共同演出新專輯《南島微風》中的作品〈枝仔冰的滋味〉，並帶領親自指導的陶笛隊呈現多首精彩曲目。游學志老師表示，孩子們的歌聲與陶笛交織出純真而溫暖的力量，讓每一個音符都充滿溫度；未來也將持續帶領陶笛隊參與校外演出，為孩子打造更多展演舞臺。

校長祝勤捷表示，社團成果發表會是學校推動多元學習與多元展能的重要歷程。學生透過參與社團發展個人興趣與專長，並以成果發表會作為學習目標，在過程中逐步建立學習方向與脈絡，最終將努力成果呈現在舞臺上。本次活動涵蓋體育運動、音樂與舞蹈等多元社團類型，讓不同興趣的孩子都能找到喜愛的學習項目並在舞臺上發光發熱，學校也期盼孩子持續培養興趣，進一步發展為未來專長。

祝勤捷進一步指出，社團成果發表會每年皆獲得家長熱烈響應。透過觀賞演出，家長能看見孩子在學科之外的多元能力與潛能；孩子站上舞臺，不僅展現學習成果，也在掌聲與鼓勵中累積自信與成就感，成為持續學習的重要動力。

活動當天，許多家長全程參與並用手機記錄孩子表演的珍貴時刻，現場洋溢溫馨與感動。透過一學期的準備與練習，學生不僅提升專業技能，也學習團隊合作、舞臺禮儀與自我表達，展現全人教育的成果。國北教大實小表示，未來將持續推動多元社團與豐富學習機會，讓每位孩子在不同領域中探索興趣、發揮潛能，陪伴學生在多元舞臺上持續發光發熱。