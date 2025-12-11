國北教大攜手資策會 推動AI及數位科技教育

國北教大校長陳慶和(右)與資策會執行長范俊逸簽屬合作協議。(國北教大提供)

簽約雙方團隊合照。(國北教大提供)

國立臺北教育大學與財團法人資訊工業策進會日前簽署合作協議，以國北教大在教育研究、師資培育、人文藝術及科技創新等能量，結合資策會在人工智慧、資安科技、數位轉型與政策智庫等領域的專業優勢，共同推動教育創新、跨域研究與產學合作，雙方團隊已針對生成式AI課程授權、AI能力認證、師培生數位工具能力提升、認證考場合作與數位教材開發等議題深入交流，同時也將在合聘人員、科技研究合作、人才培育與實習、資源共享及合作研究機制等有許多共識，開啟未來五年的合作。

國北教大校長陳慶和表示，本次合作結合雙方的核心優勢，從教育研究、產學合作到AI及數位科技教育的推動，展現高度的優勢互補與加乘效益，是國北教大在教學與產學研究創新發展上的重要里程碑。

資策會執行長范俊逸致詞時提到，雙方合作是技術與教育的結合，目前AI融入教材已在進行中，未來在教育研究、創新、產學合作等都能有深度合作，將AI運用於教學場域，塑造一個全新的教學方式。

資策會表示，此次與國北教大合作將聚焦「科技×教育×永續」三大主軸，貼近教育現場需求，並透過實際課程、教材與場域，深化科技在教學上的應用，透過引領產業數位轉型的實務經驗為基礎，協助打造示範型智慧校園，也將資安專業帶入校園，讓下一代從學習端即具備完整的數位素養與科技力。