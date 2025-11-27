生活中心／綜合報導

耶誕節將屆，11月27號感恩節首先登場，聲樂家簡文秀特地回到母校國立台北教育大學，參與耶誕樹點燈祈福典禮，現場也率來賓們一起演唱平安夜，以歌聲和樂聲串起滿滿的祝福。

「平安夜。」國立台北教育大學，今年歡慶創校130周年，耶誕節前的感恩節，也在15米高耶誕樹前，點燈祈福。簡文秀"平安夜"：「照著聖母，也照著聖嬰。」聲樂家簡文秀也回母校，和來賓一起開口唱歌，現場各大宗派領袖都來了，場面既熱鬧又溫馨。簡文秀"望春風"：「果然漂緻面肉白，誰家人子弟。」

廣告 廣告

國北教大耶誕點燈祈福 聲樂家簡文秀獻唱「平安夜」

國北教大耶誕點燈儀式。（圖／民視新聞）校友回娘家，當然不能只唱一首歌，簡文秀金曲連發，唱完望春風，再帶來一首鄧麗君的又見炊煙。簡文秀"又見炊煙"：「願你變作彩霞飛到我夢裏。」聲樂家簡文秀：「我們也邀請了很多的宗教的大師們，還有慈善的企業們來為我們點燈，為我們北教大來祈福，為我們台灣祈福。」國北教大校長陳慶和：「祈願光明愛與和平，永遠伴隨台灣人民，以及每一位國北人向前行。」黑旋風"向前行"：「喔再會吧。」

國北教大耶誕點燈祈福 聲樂家簡文秀獻唱「平安夜」

國北教大耶誕點燈儀式。（圖／民視新聞）開心男團黑旋風帶來歡樂的向前行，一連串精彩節目登場，即便氣溫驟降，仍不減民眾來賓以及現場校友們回娘家的，熱情澎湃。國北教大校友總會理事長粘舜權：「感謝我們簡文秀學姐，同時我們要祝福我們，國立台北教育大學校運昌隆，大家平安幸福。」點燈祈福活動，喚起國北教大校友們一段又一段回憶，也希望帶給大家滿滿幸福感。

原文出處：國北教大耶誕點燈祈福 聲樂家簡文秀獻唱「平安夜」

更多民視新聞報導

台北45年老店突宣布熄燈！在地人淚：我的童年…

想拍爆IG？8大歐洲聖誕市集帶妳一次收藏節慶魅力

11/27國北教大130年校慶點燈祈福 簡文秀唱平安夜

