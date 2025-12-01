國北教大雙春金蛇年 火紅15米聖誕樹吸睛

〔記者何玉華／台北報導〕隨著越來越多的耶誕樹矗立，耶誕節的氣氛越來越濃!國立台北教育大學矗立著一棵全紅的15米高耶誕樹，是由國北教大及校友總會、億光文化基金會為國北教大130週年校慶「130向前走」點燈祈福所用，結合「雙春金蛇年」意涵，妝點5000多顆金銀紅聖誕球，成為歲末的浪漫風情，將持續點燈至農曆春節後。

15米高的耶誕樹在日前點燈，由開心男團黑旋風演唱點燈主題曲〈向前走〉，自然隨性的原住民律動與活力，與來賓的活潑互動掀起活動高潮，象徵著國北教大130週年邁向國際、迎向美好未來的前景。

點燈祈福的貴賓有教育部常務次長朱俊彰、國北教大校長陳慶和、校友總會理事長粘舜權、億光電子董事長葉寅夫、行天宮志業公益會會長黃忠臣、佛教慈濟慈善事業基金會執行長顏博文、天主教台北聖家堂神父饒志成、松山慈惠堂總策劃長李瑞彬、中華國際嘎檔巴佛教總會慧吉祥、馬偕醫院安寧療護創辦人賴允亮、日本無量光院台灣別院住持融永、芳欣教育基金會執行長謝汶欣、名人堂建築師簡俊卿等，在齊聲倒數啟動點燈祈福，耶誕樹瞬間綻放萬丈光芒，華麗呈現，現場驚呼驚艷連連。

億光文化基金會感謝國北教大，特別捐贈「360吋LED戶外全彩電視牆」，校友、聲樂家簡文秀也將珍藏多年的200多幅畫作+格言製成動畫，希望推展街頭品德教育及美學藝術，為社會傳遞更多正向能量。

