國北教大130週年校慶 11/27點燈祈福

國立臺北教育大學是臺灣最悠久的教育大學，培育無數優秀教師與人才，校友超過二十多萬人，今年歡慶創校130週年，與校友總會及億光電子共同舉辦「130向前走」點燈祈福典禮，將於感恩節當天11月27日（星期四）下午5時30分，在行政大樓前廣場（臺北市和平東路二段134號）溫馨登場，特別邀請各大宗派領袖蒞臨及點燈祈福！

聲樂家簡文秀表示，為感念國北教大的栽培與教導，億光電子捐贈「全國最高15米聖誕樹」及「360吋LED戶外全彩電視牆」，為校園增添節慶光彩。在璀璨亮眼的聖誕樹下，有簡文秀、開心男團黑旋風及薩克斯風孫維廷帶來的精湛演出，更有校友及音樂系合唱團演唱校歌，並與全體來賓們高唱〈平安夜〉，以歌聲和樂聲串起滿滿的祝福。活動免費免票、自由入場，誠摯邀請您一定要來參與這場點燈祈福典禮，並見證這盛事！