國北護生諮系與龍巖慈善基金會合辦「最後一哩路的生命智慧」講座感動人心

最後一哩路的生命智慧講座感動人心，活動結合音樂欣賞、專家演講與實務座談，吸引滿滿民眾熱烈參與。(國北護生諮系提供)

由國立臺北護理健康大學生死與健康心理諮商系、臺北護理健康大學生死與健康心理諮商系系友會，與龍巖慈善基金會舉辦「2025市民公益講座──最後一哩路的生命智慧：照護、陪伴、溝通與撫慰」9日登場，活動結合音樂欣賞、專家演講與實務座談，吸引滿滿民眾熱烈參與，現場學習面對生命終點的智慧與勇氣。

「2025市民公益講座──最後一哩路的生命智慧：照護、陪伴、溝通與撫慰」9日於國北護登場，活動以音樂與故事交織開場，由克里蒙納獨奏家室內樂團帶來弦樂四重奏「微光之音」。(國北護生諮系提供)

臺北護理健康大學生死與健康心理諮商系主任李佩怡開場致詞表示，此次會議主題很重要，最後一哩路到底有多長？每個人覺得應該要多長？其實，每個人都會走最後這一哩路，但面臨「即將要走，會發生什麼事，怎麼準備去走」，這是很難的功課。一般人陪伴的過程，照護者、怎麼陪伴，溝通撫慰，都是太難的功課，很多是痛苦累積的智慧，也是要運用經驗來慢慢反思，講座透過學者專家來分享經驗，是非常棒的講座。

「2025市民公益講座──最後一哩路的生命智慧」9日於國北護登場，龍巖慈善基金會董事長梁建芸（左3）、國北護生諮系主任李佩怡（右3）、台北馬偕紀念醫院安寧療護教育示範中心主任方俊凱醫師（左1）與國北護兼任教授林綺雲（左4）等學者專家出席。(國北護生諮系提供)

龍巖慈善基金會長期以推動生命教育與生命關懷為核心方向，期盼能引導社會以更開放、正向的態度面對人生的最後一程。龍巖慈善基金會梁建芸董事長表示，「面對告別，我們學會的是如何擁抱生命；面對失落，我們找到的是重新去愛的能力。」透過不斷的探索與對話，「我們逐漸明白生命的終章並非終點，而是生命另一種形式的延續；悲傷也不只是痛苦，而是讓我們重新體悟愛與連結的契機。」遺憾減少的人生就是好命人生。

活動以音樂與故事交織開場，由克里蒙納獨奏家室內樂團帶來弦樂四重奏「微光之音」，改編自電影《破‧地獄》主題曲，並結合旁白敘事，在細膩悠揚的旋律中，引領觀眾感受生命的流轉與情感的溫度，展開象徵「儀式、崩解、穿越、重生」的聲音旅程，現場氛圍感動人心，廣獲好評。

首先登場講座，由國立臺北護理健康大學兼任教授林綺雲以《寬恕或和解—療癒失落喪慟的良藥》為題，分享「悲傷療癒花園」的理念，帶領大家認識面對悲傷的三個步驟：自我照顧、悲傷療癒與和解。

林綺雲提醒，每個人心中都有一座「癒花園」，擁有自我療癒的潛能，只要願意自我照顧、在無助時尋求協助，學習寬恕，邁向和解。最終在寬恕的議題上，發人深省地說「你的生命態度決定你會不會快樂」與「真正的寬恕觸動每個人內在的慈悲本性」。

有關「臨終陪伴：在生死抉擇中實踐愛與尊嚴」方面，馬偕醫院癌症緩和支持照護的護理師林雨璇，則以《生死探視：當生命被迫按下暫停鍵》分享臨床現場的真實經驗。她提到，當生命進入緊急與不確定的瞬間，醫護與家屬面對的不僅是「救與不救」的抉擇，更是對「放手」與「理解」的掙扎。林雨璇以細膩的觀察道出「陪伴」是照護最深的核心：當醫療無法再延續生命，真誠的陪伴本身，就是一種溫柔的治療。她看見人們對「生病」與「老去」的恐懼，也深知對話與理解的重要。當我們願意談論、傾聽與思考選擇，生與死便不再只是終點與起點，而是一場關於愛、尊嚴與真誠相待的練習與延續。

至於「用心說出口：讓愛與關懷成為生命最溫柔的告別」，面對生命的終章，語言與愛的傳遞往往比醫療更能撫慰人心。台北馬偕紀念醫院安寧療護教育示範中心主任方俊凱醫師，以《如何用心說出口：從療癒杯模式(CUP Model)到善終之道》分享他自創的溝通模式，帶領聽眾思考如何在疾病、臨終與關係的各個階段中，以真誠的表達傳遞理解與關懷，讓人生的每一段路都更安穩圓滿。

心理師楊淑敏提醒，臨終不只是病人的告別，更是家屬的心靈課題。學會原諒自己的不完美、接納無力與脆弱，給「愛」回家的路，愛從來不因死亡而消失，反而在和解中變得更深。

台大醫學院藥理所副教授魏子堂指出，疼痛控制在臨終照護中扮演關鍵角色。透過了解止痛藥的使用與副作用管理，病人能在無痛與尊嚴中走完人生最後旅程，也讓家屬在陪伴過程中更安心。

龍巖禮儀師葉昭柔從臨終現場的經驗分享，如何透過儀式與陪伴，讓未說出口的情感有機會被傾聽、被修復。她提醒大家：「最遺憾的不是失去，而是還沒來得及說的愛。」當我們願意表達、願意擁抱真實，愛就能跨越生死，成為最溫柔的延續。

龍巖慈善基金會表示，該會長期致力於推動生命教育與生命關懷，期盼能讓更多人理解當大家勇於面對並談論生命的議題，其實是在學習如何更深地去愛、更溫柔地去活。龍巖慈善基金會董事長梁建芸：『生命教育並非僅是談論離別，而是學習面對「有限」的過程，幫助人們學會「如何活」。』當人們願意直視失落，就能更懂得珍惜擁有；當大家理解離別，就能更體會愛的本質。

國立臺北護理健康大學生死與健康心理諮商系主任李佩怡（圖）表示，會議主題很重要，每個人都會走最後這一哩路，透過學者專家來分享經驗，這是一場非常棒的講座。 (國北護生諮系提供)

離別不是結束，而是愛與記憶的延續；而悲傷，則是一場重新理解生命意義的契機。龍巖慈善基金會透過定期舉辦的公益市民講座、教育課程與實際行動，持續深化生命教育的價值，傳遞生命關懷的知識與力量，陪伴民眾在理解與面對中找到平靜與安定。未來，龍巖將持續以溫暖而具行動力的實踐，倡議尊重生命、活出自主人生，讓每一次道別，都成為生命旅程中溫柔而圓滿的篇章。