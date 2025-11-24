國原院核醫藥物技術榮獲全球百大獎項並與台北榮總建置合作病房

【記者 劉蘇梅／桃園 報導】國家原子能科技研究院 (國原院)與臺北榮民總醫院 (台北榮總)於11月19日共同簽署「分子標靶與次世代核醫精準診療創新發展」合作備忘錄，並揭牌全國首創的「核醫精準診療創新病房」，象徵國內核醫研發與臨床整合進入新的階段。同時國原院自主研發、歷時15年的多蕾克鎵正子肝受體造影劑 (Dolacga)也於今年8月榮獲有「發明界奧斯卡」之稱的全球百大科技研發獎 (R&D 100 Awards)，充分展現國原院在核醫領域的國際競爭力。以及與台北榮總強強聯手，打造核醫診療新里程碑的企圖心。

國原院高梓木院長於簽署儀式中指出，國原院長期深耕醫用同位素與核醫藥物研發，並依循國家政策積極推動核醫藥物國產化及供應韌性。今年更以自主研發的多蕾克鎵正子肝受體造影技術獲得國際高度肯定，顯示台灣核醫實力正逐步與國際接軌。此次與臺北榮總合作，可望結合國原院的研發量能與北榮臨床平台，共同推動次世代核醫藥物開發、AI影像分析及跨院資料整合，促進研發成果的臨床落地。

臺北榮總陳威明院長也指出，目前臺北榮總已完成600例重粒子治療，這次國原院協助北榮建置「重粒子癌症治療中心及硼中子捕獲治療中心」後，臺北榮總將成為全球極少數、也是亞洲唯一同時擁有重粒子治療與硼中子捕獲治療(BNCT)技術的醫學中心，為癌症患者帶來更多治療希望；本次合作不僅強化臨床研究量能，也將加速次世代核醫藥物的臨床應用，讓台灣在國際精準醫療發展中保持領先地位。

2025年R&D 100 Awards頒獎典禮於11月20日在美國亞利桑那州 Grand HYATT Scottsdale Resort 舉行，國原院由同位素應用研究所李振弘所長與王美惠博士代表領獎，為國原院科研成果再添國際榮耀。

多蕾克鎵肝功能造影劑為針對肝細胞表面去唾液酸醣蛋白受體(ASGPR)的正子造影藥物，是國原院投入15年的重要研發成果，並已完成台灣與美國的一、二期臨床試驗。其凍晶製劑可於室溫保存並現場快速標記，操作便利、全球配送性高。多蕾克鎵具備高靈敏度、高對比度與可量化的影像特性，可在30分鐘內描繪全肝功能分布，協助肝切除前風險評估、肝移植候選條件判斷，並可用於肝硬化、脂肪肝等慢性肝病的追蹤與肝癌治療反應評估。其影像品質與臨床應用性均優於現行工具，被視為推動國際市場的重要指標性產品。

國原院表示，台北榮總合作與國際獲獎相互加乘，展現台灣從核醫藥物研發、臨床試驗到技術落地的完整能力。未來將持續結合台北榮總臨床量能與國原院的科研優勢，推動次世代核醫藥物、智慧影像分析與精準診療平台的深化與擴展，共同打造台灣核醫精準醫療新典範。(圖：國原院提供)